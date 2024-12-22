روسيا تواصل التقدم في جبهات القتال

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت روسيا، اليوم الأحد، أنها سيطرت على قريتين جديدتين في شرق أوكرانيا حيث تواصل تحقيق تقدم تدريجي منذ أشهر.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية، عبر تطبيق "تلغرام"، بأن قواتها سيطرت على قريتي "لوزوفا" في شمال شرق منطقة خاركيف و"كراسنوي" (المسمّاة سونتسيفا في أوكرانيا)، القريبتين من مدينة كوراخوفي في منطقة دونيتسك.

وباتت قوات موسكو تطوّق المدينة بشكل شبه كامل، بحسب الوزارة. وسيكون سقوط كوراخوفي مكسبا مهما لموسكو في محاولتها السيطرة على كل دونيتسك.

وسرّعت روسيا من تقدمها في شرق أوكرانيا خلال الأشهر الماضية، في مسعى للسيطرة على أكبر مساحة ممكنة قبل تسلّم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب مهماته رسميا في 20 يناير المقبل.

ووعد الجمهوري ترامب بإنهاء الأزمة في أوكرانيا بشكل سريع.

من جهتها، تخشى كييف تراجع المساعدات العسكرية الأميركية بعد تولي ترامب منصبه.

وأعلنت موسكو أن قواتها سيطرت على أكثر من 190 تجمعا سكانيا أوكرانيا هذه السنة.