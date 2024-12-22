شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تكشف مفاجأة.. هل تخدعنا تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي؟ والان نبدء بالتفاصيل

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أبحاث الذكاء الاصطناعي

نموذج كلاود 3 أوبس

الدمام - شريف احمد - كشفت دراسة لشركة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الأمريكية أنثروبيك أن نماذج الذكاء الاصطناعي تستطيع خداع المطورين، بحيث تستطيع إدعاء وجهات نظر مختلفة خلال تدريبها في حين أنها تحتفظ في الحقيقة بتفضيلاتها الأصلية.وأكد فريق الدراسة أنه لا يوجد سبب للشعور بالفزع حاليا، في حين أن دراستهم يمكن أن تكون حيوية في فهم المخاطر المحتملة التي تنطوي عليها أنظمة الذكاء الاصطناعي المستقبلية ذات القدرات الأعلى.وقال الباحثون في منشور بثته شركة أنثروبيك "يجب النظر إلى نتائج دراستنا كمحفز لمجتمع أبحاث الذكاء الاصطناعي من أجل دراسة هذا السلوك بصورة أعمق والعمل على تطوير إجراءات الأمن والسلامة المناسبة".وتابع المنشور: "وبعد أن أصبحت نماذج الذكاء الاصطناعي أقوى وأكثر انتشارا، نحتاج إلى التحلي بالقدرة على الاعتماد على التدريب الآمن لها والذي يمنع النماذج من القيام بتصرفات ضارة".موقع " تك كرانش" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، أوضح أن الدراسة التي تمت بالتعاون مع مؤسسة ريد وود ريسيرش لأبحاث الذكاء الاصطناعي، تناولت ما يمكن أن يحدث إذا جرى تدريب نظام ذكاء اصطناعي قوي من أجل القيام بمهمة "لا يريد" هو القيام بها.في المقابل يقول الموقع "لكي نكون واضحين، لا يمكن لنماذج الذكاء الاصطناعي أن تريد أي شيء أو تعتقد في شئ، فهي ببساطة آلات إحصائية، وبعد تدريبها على العديد من الأمثلة، تتعلم الأنماط في تلك الأمثلة للتنبؤ بما يجب أن يكون مثل كيف تأتي عبارة "إلى من" في رسالة بريد إلكتروني قبل عبارة "قد يهمك الأمر".وأثناء الدراسة طلب الباحثون من النماذج المدربة عدم الرد على الأسئلة التي يمكن أن تكون مسيئة، بما في ذلك النموذج "كلاود 3 أوبس" التابع لشركة أنثروبيك، التي أعيد تدريبها لكي ترد دائما على الأسئلة التي تنطوي على إساءة، وهو تضارب واضح في المبادئ.كما أبلغوا النماذج بأن ردودها ستخضع للمراقبة وتستخدم لإعادة التدريب وإعطاء كل نموذج ذكاء اصطناعي "ورقة ملاحظات" يمكنه استخدامها لتدوين أفكاره خطوة بخطوة.وبحسب الباحثين حاول "كلاود3 أوبوس" التلاعب بالردود لتقديم "انحياز زائف" في 12% من المرات.