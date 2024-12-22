شكرا لقرائتكم خبر عن "إنستجرام ثريدز" تضيف خاصية جديدة للصور والفيديوهات.. اعرفها والان نبدء بالتفاصيل

خدمة ثريدز في إنستجرام

وسائط إنستجرام

الدمام - شريف احمد - أتاحت خدمة التدوينات القصيرة ثريدز على منصة التواصل الاجتماعي "إنستجرام" خاصية جديدة لإعادة مشاركة الصور والفيديوهات.وأوضح موقع "تك كرانش" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا أن الخاصية الجديدة تتيح لمستخدمي ثريدز على منصة إنستجرام النقر على خيار جديد هو "استخدام الوسائط"، لإعادة مشاركة الصورة أو الفيديو مباشرة في منشور جديد، بدلا من من نشر الاقتباسات من المنشور الأصلي ثم إضافة التعليقات.وتوفر الخاصية الجديدة للمستخدمين إضافة نصهم الخاص مع الصورة أو الفيديو، لكن ستظل الصورة أو الفيديو منسوبة إلى صاحب المنشور الأصلي.وكشف آدم موسيري رئيس إنستجرام المملوكة لشركة ميتا بلاتفورمس المالكة لشبكة فيسبوك عن الخاصية الجديدة في منشور على خدمة ثريدز، مشيرًا إلى أن الخيار الجديد سيكون "طريقة سريعة لإضافة لمسات المستخدم المبتكرة إلى الصور المنتشرة" على منصة التواصل الاجتماعي.وقال منشور آخر على حساب خدمة ثريدز إن نسب صاحب الصورة أو الفيديو الأصلي سيظهر أعلى يسار الصورة أو الفيديو عند إعادة مشاركتها باستخدام خاصية "استخدام الوسائط".وللوصول إلى خيار "استخدام الوسائط"، يمكن للمستخدم الضغط لفترة طويلة على أي وسائط منشورة على ثريدز سواء كانت صورا أو فيديوهات، أو النقر على زر إعادة النشر ليظهر بعد ذلك خيار "استخدام الوسائط" كخيار جديد في النافذة المنبثقة أسفل "إعادة النشر" و"اقتباس".ومن المتوقع تعميم الخاصية الجديدة خلال فترة قصيرة، إذ أكد موسيري أنها ستكون متاحة لجميع مستخدمي "إنستجرام" وليست بشكل تجريبي لعدد محدود منهم.