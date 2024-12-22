تكنولوجيا: WhatsApp يجهز ميزة تشغيل الفيديو لمستخدمي اندرويد بعد توفرها على iOS

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يواصل WhatsApp، تطبيق المراسلة المملوك لشركة Meta، اختبار وطرح ميزات جديدة لتلبية احتياجات قاعدته الضخمة من المستخدمين. في أكتوبر الماضي، أضاف التطبيق ميزة تعديل سرعات تشغيل الفيديو لمستخدمي iOS، ويبدو أن هذه الميزة في طريقها أخيرًا إلى مستخدمي اندرويد.

في أحدث إصدار تجريبي من WhatsApp لنظام اندرويد (الإصدار 2.24.26.20)، المتوفر الآن على متجر Google Play، بدأ التطبيق في تقديم ميزة جديدة تتيح تعديل سرعة تشغيل الفيديو. تمكن بعض مختبري النسخة التجريبية من تجربة هذه الخاصية، حيث يمكنهم الآن ضبط سرعة الفيديو أثناء المشاهدة مباشرةً.

يظهر عنصر التحكم في سرعة التشغيل بجوار شريط تقدم الفيديو، مما يجعل تغييره سهلاً دون تعطيل المشاهدة. تتيح الميزة ثلاث سرعات مختلفة: عادي، 1.5x، و2.0x، مما يمنح المستخدمين مرونة لاختيار السرعة الأنسب لهم.

ونظرًا لأن هذه السرعات أصبحت بالفعل ميزة قياسية على تطبيق iOS، فإن الأمر مجرد وقت قبل أن تتوفر في الإصدار الثابت من WhatsApp على اندرويد. توفر هذه الميزة فائدة كبيرة، خاصة عند مشاهدة البرامج التعليمية، أو تعلم لغة جديدة، أو تسريع مشاهدة مقاطع فيديو طويلة دون فقدان التفاصيل المهمة.

وفي سياق آخر، يواصل WhatsApp تقديم تحسينات جديدة لمستخدميه. في الولايات المتحدة، أصبح بإمكان المستخدمين الآن التفاعل مع ChatGPT عبر المكالمات الهاتفية أو الرسائل النصية. كما طرح WhatsApp على iOS ميزة جديدة تهدف لتقليل عدد النقرات اللازمة للاستخدام اليومي، مع إضافة تحسينات لميزات الاتصال، في وقت مناسب لفترة العطلات.

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