تامر حسني يشوّق جمهوره لأغنيته الجديدة مع رامي صبري

تامر حسني يروج لأغنية "مبيتنسيش"

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View this post on Instagram A post shared by Tamer Hosny (@tamerhosny)

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 22 ديسمبر 2024 10:20 مساءً - شوّق النجممن خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، كل جمهوره ومحبيه ومتابعيه لديو غنائي يجمعه مع الفنان، والمقرر طرحه قريباً مع بداية العام الجديد.روّج المطرب تامر حسني للأغنية التي ستجمعه مع الفنانوالتي تحمل اسم "مبيتنسيش"، من خلال فيديو عبر حسابه الشخصي على "إنستغرام"، ظهر الثنائي وهما يغنيان مطلع الأغنية .أغنية "مبيتنسيش" من كلمات عمرو تيّام، وألحان شادي حسن، وتوزيع، مكس وماستر طارق توكّل، وتريات: تامر غنيم، وجيتار أحمد حسين.كما روّج الثنائي للأغنية من خلال حساباتهما أيضاً على "إنستغرام"، وعلقا عليها "استنونا.. قريباً"، وتضمن الفيديو لحناً للأغنية التي سيقدمها الثنائي سوياً، والتي لاقت تفاعلاً كبيراً بين الجماهير.

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