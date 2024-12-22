تامر حسني يشوّق جمهوره لأغنيته الجديدة مع رامي صبري

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 22 ديسمبر 2024 10:20 مساءً - شوّق النجم تامر حسني من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، كل جمهوره ومحبيه ومتابعيه لديو غنائي يجمعه مع الفنان رامي صبري، والمقرر طرحه قريباً مع بداية العام الجديد.
أغنية "مبيتنسيش" من كلمات عمرو تيّام، وألحان شادي حسن، وتوزيع، مكس وماستر طارق توكّل، وتريات: تامر غنيم، وجيتار أحمد حسين.
كما روّج الثنائي للأغنية من خلال حساباتهما أيضاً على "إنستغرام"، وعلقا عليها "استنونا.. قريباً"، وتضمن الفيديو لحناً للأغنية التي سيقدمها الثنائي سوياً، والتي لاقت تفاعلاً كبيراً بين الجماهير.
كما ينتظر تامر حسني حفله المقبل في المملكة العربية السعودية، وحمّس جمهوره لحفل مختلف وممتع على مسرح أبو بكر سالم في المملكة العربية السعودية.
وشارك تامر حسني البوستر الرسمي لحفله بالسعودية، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام، وكتب تعليقاً قال فيه "جمهور السعودية الغالي الحبيب في الرياض وحشتوني، مستنيكم إن شاء الله يوم 27 ديسمبر عشان نعمل حفلة مرة حلوة".
كما يستعد مع الفنانة نانسي عجرم لإحياء حفل لرأس السنة في الإمارات العربية المتحدة، وتحديداً في مدينة دبي، وذلك بتاريخ 31 من ديسمبر 2024. ونشر حساب روتانا لايف على الإنستغرام بوستر الحفل وعلق وكتب: "أسطورة الشرق تامر حسني وملكة البوب نانسي عجرم يلتقيان في احتفال ضخم لليلة رأس السنة في دبي، عيشوا معنا أجمل اللحظات في هذه الليلة الاستثنائية".
أما آخر أعمال رامي صبري فهو تتر مسلسل تيتا زوزو وأغنية بعنوان "أهلي أهلي"، وهي من كلمات منة عدلي القيعي، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وميكس وماستر أمين نبيل.
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تامر حسني يروج لأغنية "مبيتنسيش"روّج المطرب تامر حسني للأغنية التي ستجمعه مع الفنان رامي صبري والتي تحمل اسم "مبيتنسيش"، من خلال فيديو عبر حسابه الشخصي على "إنستغرام"، ظهر الثنائي وهما يغنيان مطلع الأغنية .
أغنية "مبيتنسيش" من كلمات عمرو تيّام، وألحان شادي حسن، وتوزيع، مكس وماستر طارق توكّل، وتريات: تامر غنيم، وجيتار أحمد حسين.
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A post shared by Tamer Hosny (@tamerhosny)
كما روّج الثنائي للأغنية من خلال حساباتهما أيضاً على "إنستغرام"، وعلقا عليها "استنونا.. قريباً"، وتضمن الفيديو لحناً للأغنية التي سيقدمها الثنائي سوياً، والتي لاقت تفاعلاً كبيراً بين الجماهير.
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A post shared by Tamer Hosny (@tamerhosny)
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آخر أعمال الفنانين تامر حسني ورامي صبريانتهى تامر حسني من تسجيل أغنيته الجديدة "الذوق العالي" والتي يتعاون فيها مع الكينج محمد منير، وهي الأغنية التي ينتظرها كل جمهورهما ومحبيهما خلال الأيام المقبلة، وهي من ألحان محمد رحيم، وتأليف الشاعر تامر حسين، وتوزيع أحمد طارق يحيى.
كما ينتظر تامر حسني حفله المقبل في المملكة العربية السعودية، وحمّس جمهوره لحفل مختلف وممتع على مسرح أبو بكر سالم في المملكة العربية السعودية.
وشارك تامر حسني البوستر الرسمي لحفله بالسعودية، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام، وكتب تعليقاً قال فيه "جمهور السعودية الغالي الحبيب في الرياض وحشتوني، مستنيكم إن شاء الله يوم 27 ديسمبر عشان نعمل حفلة مرة حلوة".
كما يستعد مع الفنانة نانسي عجرم لإحياء حفل لرأس السنة في الإمارات العربية المتحدة، وتحديداً في مدينة دبي، وذلك بتاريخ 31 من ديسمبر 2024. ونشر حساب روتانا لايف على الإنستغرام بوستر الحفل وعلق وكتب: "أسطورة الشرق تامر حسني وملكة البوب نانسي عجرم يلتقيان في احتفال ضخم لليلة رأس السنة في دبي، عيشوا معنا أجمل اللحظات في هذه الليلة الاستثنائية".
أما آخر أعمال رامي صبري فهو تتر مسلسل تيتا زوزو وأغنية بعنوان "أهلي أهلي"، وهي من كلمات منة عدلي القيعي، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وميكس وماستر أمين نبيل.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».