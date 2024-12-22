فيلم إلى عالم مجهول يحصل على جائزة التانيت الفضي بمهرجان أيام قرطاج السينمائية

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 22 ديسمبر 2024 10:20 مساءً - حصل فيلم "إلى عالم مجهول" لمهدي فليفل على جائزة التانيت الفضي بالدورة الـ35 لـ مهرجان أيام قرطاج السينمائية بتونس.

أبطال فيلم "إلى عالم مجهول"

يُشارك في بطولة فيلم "إلى عالم مجهول" كلٌ من محمود بكري، آرام صباح، محمدالصرافة، معتز الشلتوح، منذر رياحنة ومحمد غسان، وهو إنتاج أوروبي مشترك بين جيف أربورن من شركة Inside Out Films في المملكة المتحدة وشركة Nakba Filmworks للمخرج فليفل، وSalaud Morisset موريسيت من فرنسا وألمانيا، وماريا درانداكي من شركة Homemade Films اليونانية، وليلى ميجمان ومارتن فان دير ڤن Studio Ruba الهولندي، المنتجون المشاركون الآخرون هم ERT وMetafora Production وصندوق البحر الأحمر للإنتاج من المملكة العربية السعودية. ومن توزيع فيلم كلينك المستقلة للتوزيع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

فيلم "إلى عالم مجهول" يحصل على جائزة التانيت الفضي بمهرجان قرطاج السينمائي- الصورة من الشركة المنتجة



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مشاركة فيلم "إلى عالم مجهول" بمهرجان البحر الأحمر السينمائي 2024

وفي نسخته الرابعة، استضاف مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي لعام 2024 ضمن مسابقة البحر الأحمر للأفلام الطويلة، باقة من الأعمال التي تقدم قصصاً متنوعة ورؤى إخراجية مميزة من مختلف الدول، مع نخبة من المخرجين والمواهب السينمائية البارزة وجاء من ضمنها فيلم "إلى عالم مجهول".

الفيلم من إخراج مهدي فليفل وهو مخرج فلسطيني دنماركي، حصل على أكثر من 30 جائزة عن أعماله، أبرزها فيلمه الوثائقي الأول "إي وورلد نات أورز". قدم أفلاماً قصيرة نالت جوائز عالمية، مثل "إي مان ريتورند".

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