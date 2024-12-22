شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تستعرض الترجمة الفورية في Live Captions لأجهزة الكمبيوتر والان مع تفاصيل الخبر

تختبر شركة مايكروسوفت ميزة الترجمة الفورية بالذكاء الاصطناعي في Live Captions لأجهزة الكمبيوتر Copilot+ التي تعمل بشرائح AMD وIntel.

وتم الإعلان عن الميزة الجديدة اليوم، وتمت معاينة الميزة الجديدة مع أحدث إصدار معاينة لنظام التشغيل Windows 11 Insider وهي متاحة عبر قناة Dev.

بالإضافة إلى ذلك، تضيف شركة التكنولوجيا العملاقة أيضًا تحسينات إلى ميزة الترجمة الفورية في أجهزة الكمبيوتر Copilot+ التي تعمل بمعالج Snapdragon.

علاوة على ذلك، أجرت الشركة أيضًا بعض إصلاحات الأخطاء لميزة Recall، والتي تم إصدارها في المعاينة في وقت سابق من هذا العام.

مايكروسوفت تختبر الترجمة في الوقت الفعلي في Live Captions

فى منشور على مدونة Windows ، أعلنت شركة التكنولوجيا العملاقة أن ميزة الذكاء الاصطناعي الجديدة تم إصدارها مع معاينة Windows 11 Insider.

أطلقت Microsoft في وقت سابق الترجمة في الوقت الفعلي في Live Captions لأجهزة الكمبيوتر Copilot+ التي تعمل بنظام Snapdragon، لكنها لم تكن متاحة على شرائح AMD وIntel.

مع هذا التحديث، سيحصل مستخدمون محددون الآن على إمكانية الوصول لاختبار الميزة ومشاركة التعليقات مع الشركة.

وستتيح الترجمة الفورية للمستخدمين ترجمة الصوت من أكثر من 44 لغة إلى اللغة الإنجليزية، وسيكون الصوت المترجم مرئيًا في أسفل الشاشة كترجمات.

ويمكن أن توفر هذه الميزة ترجمة فورية من مكالمات الفيديو والتسجيلات والمحتوى المتدفق. وهي تستخدم نموذج Copilot من Microsoft ونماذج اللغات الكبيرة الأصلية.

من الجدير بالذكر أنه لاستخدام هذه الميزة، سيحتاج المستخدمون إلى ضبط لغة أجهزتهم إلى اللغة الإنجليزية ، وبينما يمكن لهذه الميزة ترجمة الصوت من لغات متعددة، إلا أنها لا تستطيع الترجمة من الإنجليزية إلى لغات أخرى.

كما تم إدخال تحسينات على هذه الميزة في أجهزة الكمبيوتر Copilot+ التي تعمل بمعالج Snapdragon ، ستتمكن ميزة الترجمة في الوقت الفعلي الآن من ترجمة الصوت إلى اللغة الصينية (المبسطة).

بالإضافة إلى ذلك، ستدعم الميزة أيضًا الترجمة من اللغات العربية والبلغارية والتشيكية والدنماركية والألمانية واليونانية والإنجليزية والإسبانية والإنجليزية والإستونية والفنلندية والفرنسية والهندية والمجرية والإيطالية واليابانية والكورية والليتوانية والنرويجية والهولندية والبولندية والبرتغالية والرومانية والروسية والسلوفاكية والسلوفينية والسويدية.

علاوة على ذلك، تم تحسين ميزة Recall، ويمكن للمستخدمين تمكين أو تعطيل الميزة من خلال "تشغيل ميزة Windows أو إيقاف تشغيلها".

كما سلطت Microsoft الضوء على أنه إذا رأى المستخدمون رسالة تقول "تأكد من حفظ ميزة Recall للصور"، بينما تُظهر صفحة الإعدادات الخاصة بميزة Recall أن حفظ الصور ممكّن، فإن إعادة تشغيل الجهاز ستحل المشكلة.