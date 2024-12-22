الأمير الحسين يشارك لحظات عفوية مع ابنته الأميرة إيمان

الأمير الحسين اليوم "مع إيمان"

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الأميرة إيمان أصغر عضو في فريق النشامى

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يحرصون دائماً على مشاركة خطواتهم العملية، وجولاتهم الملكية مع الجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما يحرصون أيضاً على مشاركة لحظات عفوية عائلية دافئة، تُظهر الجانب الإنساني فيهم، وكذلك تحث على المشاركة الوجدانية مع الشعب الأردني، وهذا ما فعله بالضبط، ولي عهد الأردن، عندما نشر اليوم مقتطفات جمعته مع ابنته الأميرة إيمان بنت الحسين.نشر، عبر خاصية القصص على حسابه الرسمي بإنستغرام، فيديو عفوياً، وهو يحمل ابنته، وكان يرتدي ملابس رسمية، وواقفاً في مكتبه، وحوله مجموعة من الشباب يبدو أنهم يباشرون عملهم؛ وظهر في هذه اللقطات بدور الأب الحنون.وظل يلعبمع ابنته خلال الثواني البسيطة التي نشرها، وقال: "عشان برد مش قادر أطلع بره كتير"، موجهاً كلامه لحاملي الكاميرات. وعلقعلى الفيديو: "مع إيمان اليوم"، ووضع رمز قلب.

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شارك الأمير الحسين الشهر الماضي من خلال حسابه الرسمي على إنستغرام، صورة تجمعه بصغيرته الأميرة إيمان وهو يحملها ووجهها للكاميرا. وبينما يرتدي الأمير الحسين تي شيرت أسود عليه شعار المنتخب الأردني الملقب بـ"فريق النشامى"، كانت الأميرة إيمان ترتدي "سلوبت" أبيض مطبوعاً عليه الشعار نفسه لفريق النشامى، ووصف الأمير الحسين ابنته بأصغر عضو في الفريق؛ إذ قال في تعليقه على الصورة: "النشمية الصغيرة قبل المباراة!".

وقد خاض فريق النشامى مباراة أمام المنتخب العراقي في تصفيات كأس العالم 2026، وانتهت بالتعادل السلبي.

ولادة الأميرة إيمان

إعلان الأمير الحسين استقبال مولودته الأولى -الصورة من قصص إنستغرام الأمير الحسين

3 من أغسطس 2024، زفَّ ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله خبراً أدخل الفرح والسرور ليس فقط على قلب الشعب الأردني، بل العالم العربي أجمع والجمهور الملكي خاصةً، حيث أعلن ولي العهد الأمير الحسين، استقباله وزوجته الأميرة رجوة الحسين مولودتهما الأولى، حيث شارك الأمير الحسين خبر ولادة الأميرة رجوة من خلال قصص إنستغرام حسابه الرسمي على إنستغرام، جاء كالتالي: "لك الحمد حمداً يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك. لقد منَّ الله علينا بمولودة أسميناها إيمان. اللهم اكتب لها حُسن الخَلْق والخُلُق والصحة والعافية. اللهم أنبتها نباتاً حسناً واجعلها من الصالحات الذاكرات".



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