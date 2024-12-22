حوارات فكرية وعروض مسرحية متنوعة في اليوم السادس لمهرجان الرياض للمسرح

تفاصيل الندوة الحوارية

لقطات للندوة الحوارية لليوم السادس -الصورة من المركز الإعلامي لمهرجان الرياض للمسرح

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 22 ديسمبر 2024 10:20 مساءً - شهد اليوم السادس منفي دورته الثانية نقاشات ثقافية وعروضاً مسرحية تنوعت بين العمق الفكري والتميز الفني، وانطلقت الفعاليات بندوة حوارية بعنوان "المسرح المعاصر في العالم العربي: بين الإبداع والاستدامة"، التي جمعت بين نخبة من المفكرين والمبدعين في مجال المسرح.استضافت الندوة الحوارية الدكتور كمال العلاوي من تونس، والدكتورة لينا أبيض من لبنان، وأدارها سلطان النوه، الذي افتتح الحوار بتعريف الاستدامة بأنها "القدرة على حفظ نوعية الحياة والعالم الطبيعي، والاستخدام المسؤول للموارد الطبيعية".تناول الدكتور كمال في مداخلته تاريخ المسرح، مستعرضاً تطوراته من العصر اليوناني مروراً بالعصور الوسطى وعصر النهضة وصولاً إلى عصر إميل زولا، الذي أحدث نقلة نوعية وثورة على الانطباعية.

من جانبها، تحدثت الدكتورة لينا أبيض عن تحسين الإنتاج المسرحي واستدامته عبر منهجيات حديثة مثل تدوير النفايات والطباعة الرقمية.

اختتم سلطان الندوة بالتأكيد أن المملكة ماضية في تحقيق الاستدامة البيئية عبر تقليل الانبعاثات الكربونية، والاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية، مع التركيز على إعادة التدوير بوصفه جزءاً من رؤية السعودية 2030.

عروض مسرحية باليوم السادس للمهرجان

وضمن العروض المسرحية، شهد اليوم السادس تقديم مسرحية "حفيد للإيجار"، التي قدمت تجربة اجتماعية جديدة بأسلوب فني راقٍ، مسلطة الضوء على صراع بين طموح الفقير وجشع الغني، في حبكة تمزج بين الأحلام والتحديات في عالم مليء بالخداع والاستغلال.

كما عُرضت مسرحية "طوق"، التي تناولت حياة خمسة موظفين يعيشون رتابة يومية مملة داخل أحد مكاتب الشركة، حيث يجدون أنفسهم عالقين في صراعات حياتية لا يمكن التغلب عليها إلا بكسر قيود الزمن الذي يعيشون فيه.

اختتم اليوم السادس من مهرجان الرياض للمسرح بمجموعة من الفعاليات التي جسدت روح الإبداع والابتكار التي لاقت تفاعلاً كبيراً بين الجمهور.

لقطة من إحدى المسرحيات لليوم السادس -الصورة من المركز الإعلامي لمهرجان الرياض للمسرح

مهرجان الرياض للمسرح

يُذكر أن مهرجان الرياض للمسرح، الذي انطلق في 15 من ديسمبر ويستمر حتى 26 من الشهر الجاري، يُعد واحداً من أبرز التظاهرات الثقافية التي تحتفي بالمسرح في المملكة العربية السعودية.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»