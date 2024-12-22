شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تستخدم الذكاء الاصطناعي لمكافحة الاحتيال خلال العطلات والان مع تفاصيل الخبر

تستخدم جيميل الذكاء الاصطناعي لمكافحة تهديدات الاحتيال المتزايدة، وذلك لحماية المستخدمين من الوقوع ضحية لأنشطة احتيالية وذلك مع اقتراب موسم العطلات، خاصة أن جوجل تدرك أهمية دمج الذكاء الاصطناعي في منتجاتها، حيث يعد جيميل جزءا رئيسيا في جهودها لمكافحة عمليات الاحتيال عبر الإنترنت.

وقد أحرزت الشركة تقدما كبيرا في تحسين أدوات الكشف باستخدام الذكاء الاصطناعي، مما يضمن أن المستخدمين لا يرون حتى الرسائل المشبوهة في صناديق الوارد الخاصة بهم.

ويشهد موسم العطلات زيادة في محاولات الاحتيال، وقد حددت جوجل عدة أنماط في هذه الهجمات، غالبا ما يستخدم المحتالون أساليب ذكية لاختراق الأجهزة وسرقة البيانات الشخصية والأموال.

واحدة من الحيل الشائعة هي تلقي فواتير عشوائية وغير مرغوب فيها لعمليات شراء مفترضة، والتي قد تبدو مشروعة ولكنها تهدف إلى خداع المستلمين لدفع الأموال، وقد يعرض المحتالون أيضا خصومات مغرية على عمليات شراء حديثة، مما يجعل الأشخاص متحمسين للنقر على الروابط التي يجب عليهم تجنبها.

وتتزايد محاولات الاحتيال باستخدام بيانات المستخدمين المتاحة على الإنترنت، حيث يمكن للمحتالين استغلال هذه المعلومات لتخويف الضحايا أو حتى ابتزازهم.

في بعض الحالات، قد يستخدمون صورا أو تهديدات قد تكون مؤذية نفسياً لزيادة الضغط على الأفراد لدفع الأموال، كما يحذر جوجل من عمليات الاحتيال التي قد تتعلق بمشاهير، حيث يتلقى الأشخاص رسائل بريد إلكتروني مزيفة من شخصيات مشهورة تطلب منهم التصويت أو شراء منتجات معينة، وهي أساليب يستخدمها المحتالون لاستغلال الثقة والاندفاع العاطفي للمستخدمين.