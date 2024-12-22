شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسلا تستدعى نحو 700 ألف سيارة بسبب مشكلة فى جهاز مراقبة ضغط الإطارات والان مع تفاصيل الخبر

أبلغت الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة (NHTSA) مالكي ما يقرب من 700 ألف سيارة من طراز تسلا تحذير من وجود مشكلة في الضوء التحذيري لنظام مراقبة ضغط الإطارات كما ذكرت وكالة أسوشيتد برس.

ويؤثر الاستدعاء على سيارات Cybertruck موديل 2024، وطراز 3 موديل 2017-2025، ومركبات موديل Y موديل 2020-2025، وتقول NHTSA أن ضوء التحذير الخاص بنظام مراقبة ضغط الإطارات قد لا يظل مضاءً بين فترات القيادة.

وتقول شركة Tesla إنها سترسل تحديثًا للطرق الوعرة (OTR) إلى المركبات المتأثرة بمشكلة الضوء التحذيري، ومن المتوقع أن يتم إرسال خطابات إخطار المالك بالبريد في 15 فبراير 2025.

وشهد العام الماضي عمليات استدعاء لعدد قليل من Tesla و OTRs، و سجلت NHTSA سبع عمليات استدعاء في العام الماضي لشاحنة Cybertruck لمعالجة مشاكل تتعلق بكاميرا الرؤية الخلفية ومساحات الزجاج الأمامي المعيبة وأسرّة صندوق السيارة غير المستقرة.

وأصدرت Tesla تحديثًا عبر الهواء في يونيو لـ 1.8 مليون مركبة بما في ذلك مركبات مختارة من طراز 3 وS وX موديل 2021-2024 ومركبات موديل Y من 2020 إلى 2024 لإصلاح أغطية المحركات التي يمكن أن تنفك أثناء القيادة إذا تم إغلاقها بشكل غير صحيح.