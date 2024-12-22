شكرا لقرائتكم خبر عن احتساب نسبة التذبذب لسهم «الباحة» على أساس سعر 0.44 ريال والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة الباحة للاستثمار والتنمية، الخميس الماضي على تخفيض رأس مال الشركة.وبناء عليه فإنه سيتم احتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 0.44 ريال، وإلغاء الأوامر القائمة.وسيعلق تداول سهم الشركة وذلك بناءً على قواعد الإدراج لمدة يومي عمل ابتداءً من اليوم الأحد، على أن تقوم شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بتطبيق تخفيض أسهم الشركة في محافظ المساهمين الاستثمارية على أن يتم رفع تعليق تداول سهم شركة الباحة للاستثمار والتنمية نهاية تداول يوم الإثنين 1446/06/22هـ الموافق 2024/12/23م.وأعلنت شركة الباحة للاستثمار والتنمية لمساهميها نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث).وتضمنت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية:- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال الشركة وفقاً لما يلي:رأس مال الشركة قبل التخفيض:(297,000,000) ريالرأس مال الشركة بعد التخفيض:(218,295,000) ريالعدد الأسهم قبل التخفيض:(2,970,000,000) سهمعدد الأسهم بعد التخفيض:(2,182,950,000) سهمنسبة التخفيض:26.5 % من رأس مال الشركةسبب تخفيض رأس المال: إطفاء خسائر الشركة المتراكمة مبلغ وقدره 78,705,000 ريال وبنسبة (98.42) % من خسائر الشركة المتراكمة والبالغ قدرها (79,969,540) ريال كما في تاريخ 30/06/2024 م، لتصبح خسائر الشركة المتراكمة بمبلغ وقدره (1,264,540) ريال وبنسبة (0.58) % من رأس مال الشركة الجديد 218,295,000 ريال.طريقة تخفيض رأس المال: إلغاء عدد 787,050,000 سهم بقيمته الاسمية (0.10) ريال للسهم الواحد، سيتم تخفيض 1 سهم لكل 3.77 سهم.معدل التخفيض: تخفيض (0.265) سهم لكل سهم مملوك.تاريخ التخفيض: سيكون قرار التخفيض نافذاً على مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قٌرر فيها تخفيض رأس المال.ولا يوجد تأثير من تخفيض رأس مال الشركة على إلتزاماتها المالية.تعديل المادة (7) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة برأس المال.- تمت الموافقة على البند بنسبة (94.84 %) من التصويت.2- الموافقة على تعديل المادة (5) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (المركز الرئيسي للشركة).- تمت الموافقة على البند بنسبة (94.2 %) من التصويت.وبناءً على موافقة مساهمي الشركة باجتماع الجمعيّة العامّة غير العاديّة أعلنت الشركة انتقال المقر الرئيسي للشركة من: مدينة الباحة - طريق الملك فهد إلى المقر الجديد: مدينة الرياض - حي الازدهار - طريق الملك عبدالله.