شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة "بريكس" تدرس إطلاق عملة رقمية موحدة مقابل هيمنة الدولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أبدت دول مجموعة البريكس اهتمامها بإمكانية تطوير عملة رقمية مدعومة بالذهب كجزء من الجهود الرامية إلى الحد من الاعتماد على الدولار الأمريكي في التجارة الدولية، وفق ما ذهب أليكسي جوردانوف الخبير في المجال، عبر منصة بيتكوين نيوز. تحولات سياسية في دول بريكس اعتبر جوردانوف أن التحولات الجيوسياسية ساهمت في صنع المشهد بما في ذلك استبعاد روسيا من شبكة الدفع سويفت وفي استكشاف الكتلة لأنظمة تسوية بديلة.

وإذا تم المضي قدماً في العملة الموحدة المقترحة، فيمكن ربطها بالذهب وسلة من عملات البريكس مع توفير تكنولوجيا دفترية للشفافية والأمان.

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وقد صرح الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب أنه قد يفرض تعريفات جمركية بنسبة 100٪ على دول البريكس إذا قدمت عملة تتحدى هيمنة الدولار. دول البريكس مقارنة بالعالم تمثل دول البريكس مجتمعة 40% من سكان العالم وتولد أكثر من 30% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي متجاوزة بذلك مجموعة الدول السبع الكبرى بقليل، وعلى الرغم من هذه القوة الاقتصادية لا يزال الدولار يهيمن على التجارة العالمية حيث تلعب عملات البريكس دورًا أصغر.

وشكلت التجارة بين دول البريكس، التي زادت بنسبة 56% منذ عام 2017، 37% من إجمالي المعاملات داخل الكتلة في عام 2022.

ويقترح جوردانوف أنه إذا الأخذ باقتراح عملة مدعومة بالذهب فقد يؤدي ذلك إلى تقليل رسوم المعاملات ومخاطر سعر الصرف. احتياطات الذهب في دول بريكس ومن خلال تحويل احتياطيات الذهب إلى رموز سوف يتم دعم كل وحدة رقمية بأصول ملموسة مخزنة في خزائن آمنة مع عمليات تدقيق منتظمة لضمان المساءلة.

ومن الممكن أن تعمل العقود الذكية على تعديل أوزان العملات بشكل ديناميكي بما يعكس أنماط التجارة والظروف الاقتصادية.

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وأشار إلى أن "هذا من شأنه أن يتيح التسويات في الوقت الحقيقي ويقلل من التأخير ويعزز الثقة بين المشاركين.

وقد يجتذب مثل هذا النظام حتى الدول خارج الكتلة التي تسعى إلى إيجاد بدائل للشبكات التي يهيمن عليها الدولار الأمر الذي قد يزيد من حصة كتلة البريكس في التجارة العالمية إلى ما يتجاوز 18% الحالية". بديل لهيمنة الدولار وأشار جوردانوف إلى أن دول مجموعة البريكس تمتلك مجتمعة 5700 طن من الذهب وهو ما يمثل 16% من الاحتياطيات العالمية مقارنة بـ 17500 طن لمجموعة السبع أو 49%.

على الرغم من التهديدات فمن المرجح أن تستمر مجموعة البريكس، بفضل احتياطياتها الاستراتيجية من الذهب ونفوذها الاقتصادي، في طرح أفكار لإعادة تشكيل مشهد التمويل العالمي وتقديم بديل للنظام الذي يرتكز على الدولار".