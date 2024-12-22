شكرا لقرائتكم خبر عن في الشرقية والرياض.. "الصحة" تحيل 5 ممارسين إلى الجهات المختصة والان نبدء بالتفاصيل

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اتخاذ الإجراءات القانونية

نظام مزاولة المهن الصحية

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة رصد مخالفات مهنية ارتكبها 5 ممارسين صحيين عبر منصات التواصل الاجتماعي في منطقتي الشرقية والرياض.وشملت هذه المخالفات استخدام أحد الممارسين لجسد مريضة في شرح طبي خلال مقطع فيديو، كاشفًا أجزاءً من جسدها الواجب سترها، ونشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي.كما تضمنت مخالفات أخرى إنتاج ونشر محتويات تتضمن عبارات وتصرفات غير لائقة تتعارض مع أخلاقيات المهنة الصحية.أوضحت الوزارة أنها استدعت الممارسين المخالفين، واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية اللازمة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، مع إحالتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية.وأكدت الوزارة حرصها على تعزيز الالتزام بالأنظمة المهنية والقواعد التنظيمية، حمايةً لحقوق المرضى وضمانًا لجودة الخدمات الصحية.نبهت وارة الصحة إلى أهمية التقيد بنظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية.وأشارت إلى أن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية يفرض عقوبات تصل إلى السجن 5 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 3 ملايين ريال، عند نشر أي محتوى يخل بالقيم أو الآداب العامة.