شكرا لقرائتكم خبر عن العاصمة المقدسة.. القبض على 8 وافدين لمخالفتهم نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - ألقت شرطة العاصمة المقدسة القبض على 8 وافدين، لمخالفتهم نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.وجاء على حساب الأمن العام على منصة إكس: امتدادًا لجهود الحملة الأمنية المستمرة لرصد وضبط المتسولين، ألقت شرطة العاصمة المقدسة القبض على 8 وافدين من الجنسية واليمنية لمخالفتهم نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص، باستغلال 10 أطفال و4 نساء من الجنسية نفسها، في التسول في الميادين والطرقات النظامية.وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة، والتنسيق مع الجهات المعنية لتقديم الخدمات الإنسانية اللازمة لمن جرى استغلالهم.