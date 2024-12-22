شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يستهدف مستشفيات غزة ومحيطها بالروبوتات المفخخة والان نبدء بالتفاصيل

استشهاد 21 فلسطينيًا

قصف مستشفى كمال عدوان

الدمام - شريف احمد - وسّعت قوات الاحتلال الإسرائيلي من عملياتها العسكرية شمال قطاع غزة، ما تسبب في نزوح مئات الفلسطينيين من مدينة بيت حانون، وسط عمليات قصف عنيفة للمستشفيات ومحيطها عبر الروبوتات المفخخة.استشهد 4 فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في غارة إسرائيلية اليوم الأحد، استهدفت مركبة في شارع الجلاء بمدينة غزة.ترافق ذلك مع قصف مدفعي وجوي مكثّف طال مناطق متفرقة في القطاع، بالإضافة إلى هدم وحرق عشرات المنازل.في السياق ذاته.ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة الليلة الماضية، إلى 21 شهيدًا وعدد من المصابين، بينهم نساء وأطفال.وأفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد 11 فلسطينيًا وإصابة عدد آخر بجروح مختلفة، في غارة إسرائيلية استهدفت منزلًا في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.كما استشهد 8 فلسطينيين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة تؤوي مئات النازحين في حي الدرج بمدينة غزة.وفي جنوب قطاع غزة، استشهد فلسطينيان في قصف إسرائيلي على شقة سكنية وسط مدينة خان يونس، ترافق ذلك مع قصف مدفعي وجوي مكثف طال مناطق متفرقة في مدينة رفح.بالإضافة إلى حرق وتدمير منازل وممتلكات الفلسطينيين.

قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجددًا، مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، وطالبت الكوادر الطبية والمرضى بإخلائه.



وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بتعرض أقسام المستشفى لإطلاق نار وقصف إسرائيلي مكثف غير مسبوق.

وأشارت إلى أن الهجوم يهدد حياة عشرات المرضى والجرحى والكوادر الطبية الموجودين داخل أقسامه.

وذلك وسط دعوات فلسطينية بتحرك دولي عاجل لحماية المنظومة الصحية ومستشفيات قطاع غزة، التي تعاني نقصًا حادًا في الأدوية والمستلزمات الطبية، في ظل استمرار استهدافها وحصارها من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

من جانب آخر، ارتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ فجر اليوم إلى 25 شهيدًا بينهم أطفال ونساء.