شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تعلن شن ضربات جوية ضد منشآت تخزين الصواريخ التابعة للحوثيين باليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت القيادة المركزية الأمريكية شن ضربات جوية ضد منشآت تخزين الصواريخ والقيادة والتحكم التابعة للحوثيين فى اليمن.

وأوضحت القيادة - حسبما أفادت قناة الحرة الأمريكية - أنها نفذت ضربات لتعطيل وتقليص عمليات الحوثيين مثل الهجمات ضد السفن الحربية التابعة للبحرية الأمريكية والسفن التجارية .

ومن جانبها قالت القيادة الوسطى الأمريكية "سنتكوم" فى بيان إن القوات الأمريكية أسقطت أيضا خلال العملية طائرات مسيرة عدة للحوثيين فوق البحر الأحمر إضافة إلى صاروخ مضاد للسفن.

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