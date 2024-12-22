شكرا لقرائتكم خبر عن آليات الاحتلال تقتحم قريتين بالضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وسائل إعلام فلسطينية، إن آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت قريتي تل وصرة غربي نابلس بالضفة الغربية.

واستشهد منذ قليل 6 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على منزل في دير البلح وسط قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 45,227 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 107,573 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.