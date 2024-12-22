شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الفرنسى يدعو إلى إلقاء السلاح ووقف إطلاق النار فى السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، مساء اليوم /السبت/، طرفى النزاع فى السودان إلى إلقاء السلاح بعد عام ونصف من الحرب التى عصفت بالبلاد، معتبرا أن المسار الوحيد الممكن هو وقف إطلاق النار والتفاوض.



وقال ماكرون فى تصريحات، نقلتها وسائل إعلام فرنسية،: "ندعو طرفى النزاع إلى إلقاء السلاح، وجميع الجهات الفاعلة الإقليمية التى يمكنها أن تلعب دورا، إلى القيام بذلك بطريقة إيجابية، لصالح الشعب الذى عانى كثيرا".



وأضاف ماكرون أن السبيل الوحيد الممكن فى السودان هو وقف إطلاق النار والتفاوض وأن يستعيد المجتمع المدنى مكانته.



ويعانى نحو 26 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائى الحاد، وفقا للأمم المتحدة، التى دقت ناقوس الخطر مجددا الخميس الماضى بشأن الوضع فى البلاد التى قد تواجه أخطر أزمة غذائية فى التاريخ الحديث.

وهناك حاجة إلى مساعدات بقيمة 4.2 مليار دولار لتلبية احتياجات السودانيين فى عام 2025، حسبما حذرت رئيسة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.