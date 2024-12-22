شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع 5.1 مليار ريال أرباحا على مساهمي «سابك» عن النصف الثاني من 2024 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، أمس، توزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن النصف الثاني لعام 2024م.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن إجمالي المبلغ الموزع 5.1 مليار ريال.
وأضافت أن عدد الأسهم المستحقة للأرباح 3 مليارات سهم.
وأوضحت أن حصة السهم من التوزيع 1.70 ريال لكل سهم.
وأشارت إلى أن نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 17%.
وأفادت بأن تاريخ الأحقية 1446-08-12 الموافق 2025-02-11، وتاريخ التوزيع 1446-09-04 الموافق 2025-03-04.
وأعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) تعديل منهجيتها في الإفصاح عن قرار مجلس الإدارة القاضي بتوزيع أرباح مرحلية في حال تم التفويض من الجمعية العامة العادية ابتداء من السنة القادمة 2025.
وبموجب هذا التعديل سيتم الإفصاح عن قرار مجلس الإدارة القاضي بتوزيع أرباح مرحلية على النحو التالي:
1- إعلان توزيع الأرباح المرحلية عن النصف الأول بعد اعتماد النتائج المالية المرحلية للربع الثاني من نفس السنة المالية.
2- إعلان توزيع الأرباح المرحلية عن النصف الثاني بعد اعتماد النتائج المالية السنوية لنفس السنة المالية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي مجلس إدارة (سابك) لتعظيم القيمة الاستثمارية للمساهمين بما يتناسب مع أداء الشركة المالي.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن إجمالي المبلغ الموزع 5.1 مليار ريال.
وأضافت أن عدد الأسهم المستحقة للأرباح 3 مليارات سهم.
وأوضحت أن حصة السهم من التوزيع 1.70 ريال لكل سهم.
وأشارت إلى أن نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 17%.
وأفادت بأن تاريخ الأحقية 1446-08-12 الموافق 2025-02-11، وتاريخ التوزيع 1446-09-04 الموافق 2025-03-04.
وأعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) تعديل منهجيتها في الإفصاح عن قرار مجلس الإدارة القاضي بتوزيع أرباح مرحلية في حال تم التفويض من الجمعية العامة العادية ابتداء من السنة القادمة 2025.
وبموجب هذا التعديل سيتم الإفصاح عن قرار مجلس الإدارة القاضي بتوزيع أرباح مرحلية على النحو التالي:
1- إعلان توزيع الأرباح المرحلية عن النصف الأول بعد اعتماد النتائج المالية المرحلية للربع الثاني من نفس السنة المالية.
2- إعلان توزيع الأرباح المرحلية عن النصف الثاني بعد اعتماد النتائج المالية السنوية لنفس السنة المالية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي مجلس إدارة (سابك) لتعظيم القيمة الاستثمارية للمساهمين بما يتناسب مع أداء الشركة المالي.