شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضا 0.4% اليوم الأحد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع على انخفاض بنسبة 0.4%، عند 11849 نقطة.

ووفقا لبيانات تداول السعودية، بلغت القيمة المتداولة، نحو 4.146 مليار ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 171.305 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 10.369 تريليون ريال. انخفاض أسهم 137 شركة انخفضت أسهم 137 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 84، من بين 247 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، الفخارية، وسهل، وطيبة، والكابلات السعودية، ومجموعة إم بي سي، الأكثر ارتفاعا.

وبحسب بيانات تداول، كانت أسهم شركات، كابلات الرياض، وشاكر، وسليمان الحبيب، والمواساة، والبحر الأحمر، الأكثر انخفاضا. السوق الموازية أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على انخفاض بنسبة 0.7%، عند 31238 نقطة.

وبلغت القيمة المتداولة اليوم، نحو 59.321 مليون ريال.

ووفقا لبيانات تداول، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 4.737 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 58.171 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 37 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 49، من بين 105 شركات مدرجة في السوق الموازية.