قداس على نية المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية في دير مار الياس في الكنيسة

أقيم قداس على نية المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية والمعتقلين قسرا، بدعوة من جمعية "عدل ورحمة"، في دير مار الياس الكنيسة- المتن الأعلى، ترأسه رئيس الدير ورئيس الجمعية الأب نجيب بعقليني.

وألقى بعقليني عظة قال فيها: "كمجتمع مدني، نحرص على معرفة مصير المعتقلين والمخفيين قسرًا في السجون السورية وحتى على الأراضي اللبنانية خلال الحروب على أرضنا، لا سيّما الأبوان ألبير شرفان وسليمان أبي خليل، ونطالب الدولة بكشف مصير جميع المخطوفين والمعتقلين بالتعاون مع المنظمات الدوليَّةِ وبعض الدُّول الفاعلة في مجال حقوق الإنسان".

وأضاف: "نطلب من الرَبِّ يسوع مساعدتنا لاكتشاف الحقيقة كي تبلسم جراحات الأهالي وعذاباتهم. نُصلي من أجل المعتقلين والمخطوفين لينالوا رحمة الرَبِّ وحنانه. نطلب من الرَبِّ أن يهبنا النعمة الكافية لنُجنِّدَ فِكرنا وعقلنا وعاطفتنا في خدمة مُناهضة التعذيب وبناء السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الادنى. لنكن أبناء الرجاء".

وكانت كلمة للناشط السياسي والاجتماعي رمزي بو خالد أشار إلى أن "قضية المفقودين اللبنانيين تمثل جرحا نازفا من آثار الحرب الأهلية وزمن الوصاية. نرفع اليوم صلاتنا تضامنا مع هذه القضية الإنسانية ومع الأهالي الذين ما زالوا يعانون من حالة عدم اليقين بشأن مصير أحبائهم وأماكن تواجدهم منذ أكثر من أربعين سنة حتى اليوم".

وقال "يجب أن يبقى هذا الملف بمنأى عن التجاذبات السياسية، كما على السلطة اللبنانية ان تولي أهمية قصوى لهذا الموضوع".

وفي الختام، كانت كلمة لممثل جمعية "سوليد" فاضل طيار الذي ذكّر بالاعتصام ووضع الخيمة أمام صرح الإسكوا الذي انضم إليه العديد من أهالي المفقودين من كافة المناطق حيث تم إضافة العديد من الأسماء.

وأوضح أن "قضية المعتقلين هي قضية تقنية وهو موضوع جديد على السلطة أن تتحمل مسؤوليتها في هذا الموضوع".