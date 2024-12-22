"سرايا القدس" أعلنت اقتحام أحد عناصرها ناقلة جند إسرائيلية وتفجيره عبوة بداخلها

أعلنت "سرايا القدس"- الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، في بيان، عن تمكّن أحد عناصرها من اقتحام ناقلة جند إسرائيلية و"تنفيذ عملية نوعية بتفجير عبوة العمل الفدائي وسط الجنود بداخلها عند مدخل أبراج العودة في عزبة بيت حانون"، في قطاع غزة.

في وقت سابق، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن إصابة 3 جنود بجروح أحدهم في حالة خطيرة في حادث انفجار عبوة ناسفة بدبابة في وسط قطاع غزة.

وأوضحت أن "حادث إصابة الجنود الثلاثة وقع أثناء عملية دهم شنها لواء هارئيل في وسط قطاع غزة اليوم".

ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على غزة منذ شهر تشرين الأول 2023 مرتكبًا المجازر بحق الفلسطينيين وخصوصًا في أماكن ايواء النازحين كالمدارس، في حين تواصل الفصائل الفلسطينية عملياتها العسكرية ضد قوات وآليات الجيش الإسرائيلي في غزة.