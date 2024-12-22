إذاعة الجيش الإسرائيلي: إصابة 3 جنود أحدهم في حالة خطيرة بانفجار عبوة ناسفة بدبابة في غزة

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن إصابة 3 جنود بجروح أحدهم في حالة خطيرة في حادث انفجار عبوة ناسفة بدبابة في وسط قطاع غزة.

وأوضحت أن "حادث إصابة الجنود الثلاثة وقع أثناء عملية دهم شنها لواء هارئيل في وسط قطاع غزة اليوم".

بدوره، أقرّ المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري، في بلاغ، بإصابة جندي واحد من قوات الاحتياط بجروح خطيرة خلال معارك وسط قطاع غزة.

ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على غزة منذ شهر تشرين الأول 2023 مرتكبًا المجازر بحق الفلسطينيين وخصوصًا في أماكن ايواء النازحين كالمدارس، في حين تواصل الفصائل الفلسطينية عملياتها العسكرية ضد قوات وآليات الجيش الإسرائيلي في غزة.

وتسببت الحرب الإسرائيلية على غزة بكارثة إنسانية غير مسبوقة، وأدت إلى نزوح أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع بواقع 1.9 مليون شخص.