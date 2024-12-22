شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «لوبريف» توافق على تعيين مراجع حسابات للشركة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس (لوبريف)، نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)، الذي عقد الخميس الماضي.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية، تضمنت الموافقة على تعيين شركة كي بي إم جي للخدمات الاستشارية كمراجع الحسابات الخارجي للشركة من بين المرشحين.
وجاء ذلك بناءً على توصية مجلس الإدارة ولجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الأولية للربع (الأول والثاني والثالث) والقوائم المالية السنوية للعام المالي 2025م، والقوائم المالية الأولية للربع الأول للعام المالي 2026م.
وأضافت أن تعيين مراجع الحسابات مقابل رسوم قدرها (600,000) ريال للقوائم المالية السنوية و(110,000) ريال لكل مراجعة ربع سنوية.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية، تضمنت الموافقة على تعيين شركة كي بي إم جي للخدمات الاستشارية كمراجع الحسابات الخارجي للشركة من بين المرشحين.
وجاء ذلك بناءً على توصية مجلس الإدارة ولجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الأولية للربع (الأول والثاني والثالث) والقوائم المالية السنوية للعام المالي 2025م، والقوائم المالية الأولية للربع الأول للعام المالي 2026م.
وأضافت أن تعيين مراجع الحسابات مقابل رسوم قدرها (600,000) ريال للقوائم المالية السنوية و(110,000) ريال لكل مراجعة ربع سنوية.