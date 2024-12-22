شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام يمنى: قصف أمريكى بريطانى على جبل الجدع بمديرية اللحية بمحافظة الحديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وسائل إعلام يمنية فجر اليوم الأحد، بأن الولايات المتحدة وبريطانيا نفذتا عدوانا على جبل الجدع بمديرية اللحية بمحافظة الحديدة.

وأشارت إلى أنه تم تنفيذ "عدوان أمريكي بريطاني على جبل الجدع بمديرية اللحية بمحافظة الحديدة".



وجاء ذلك بعد أن أعلنت القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية (سينتكوم) أن القوات الأمريكية وجهت ضربة إلى مواقع لحركة "أنصار الله" على أراضي اليمن، مساء السبت.

هذا وأفادت قناة روسيا اليوم الروسية في اليمن مساء يوم السبت، بدوي انفجار قوي في صنعاء إثر غارة أمريكية بريطانية عنيفة استهدفت منطقة عطان.

وأعلن الحوثيون في وقت سابق من ذات اليوم، أنهم ضربوا "هدفا عسكريا في تل أبيب بصاروخ باليستي فرط صوتي "فلسطين 2"، وقال الجيش الإسرائيلي إنه فشل في اعتراضه، وسط تقارير عن وقوع عدد كبير من الإصابات.

وأفادت نجمة داود الحمراء بأن 16 شخصا أصيبوا بشظايا الزجاج عقب الهجوم الصاروخي الباليستي من اليمن، تم نقلهم إلى مستشفيات وولفسون وإيخيلوف، وأصيب 14 شخصا آخرين في طريقهم إلى المنطقة المحمية وتم تحديد 7 إصابات بصدمة نفسية.