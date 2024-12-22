انت الان تتابع خبر التجمع العراقي للتحرير والتغيير.. انتشار مجاميع "مريبة" واعتقال أحد عناصرها في تكريت والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب مقطع الفيديو الذي اطلعت عليه الخليج 365، فإن الشعار استخدم العلم العراقي السابق بإضافة 3 نجوم، كما تم ادراج صوت صدام حسين، وذلك في سياق المؤشرات الضعيفة التي تحاول الظهور بين الحين والأخر بالتزامن مع ما حصل في سوريا، والاحاديث عن تغيير النظام في العراق، الا ان مراقبين يرون ان هذه الحركات تدل على ضعف واكتفاء بهذه الممارسات، فضلا عن استمرار اعتقال من يقوم بهذه الممارسات.وقال مصدر امني، انه "يوم الجمعة بتاريخ 20 كانون الأول 2024، تم نشر فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي (التك توك) من قبل شخص يقوم بنشر فيديوهات باسم (التغيير قادم - التجمع الوطني العراقي للتحرير والتغيير) تحرض على زعزعة الامن في عموم العراق والمس بأمن الدولة حيت تم رصد فيديوهات من محافظة صلاح الدين - قضاء تكريت وعلى الفور شرعت مفارز الامن الوطني وبإشراف مباشر من قبل مدير امن صلاح الدين لمدة يوميين متتاليين عن جمع المعلومات وتفعيل جهد المصادر للحد من هكذا حالات تمس بأمن العراق".

وأوضح انه "تم استحصال الموافقات القضائية الاصولية من قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين وبالساعة العاشرة من مساء يوم السبت المصادف ٢٠٢٤/١٢/٢١ القت مفارز الامن الوطني القبض على المتهم (غ م ج ح) يسكن محافظة صلاح الدين - قضاء تكريت يقوم بنشر هذه الفديوهات التي تهدد امن المواطن وتهدف الى زعزعة وزرع الرعب في نفوس الشعب العراقي المنهك وشعب صلاح الدين الذي ذاق امر الويلات من تهجير وظلم وتعسف بسبب هذه التوجهات المخالفة للقانون".