شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الزلزال المدمر.. هزة أرضية بقوة 6.1 ريختر يضرب جزر فانواتو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال قوي بلغت شدته 1ر6 درجات على مقياس ريختر جزر فانواتو اليوم.

وذكر مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض ,أن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات، عند تقاطع خط عرض 74ر17 درجة جنوبا وخط طول 08ر168 درجة شرقا.

ولم ترد في الحال معلومات عن وقوع خسائر بشرية أو مادية من جراء الزلزال. زلزال قوي تعرضت سفارات في دولة فانواتو، بجنوب المحيط الهادئ، لأضرار قوية بسبب الزلزال الذي ضرب الجزيرة بقوة 3ر7 درجة على مقياس ريختر، في الـ17 من ديسمبر الجاري، أوقع 14 قتيلا على الأقل، وألحق أضرارا جسيمة في أبنية وبنى تحتية.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن مركز الزلزال كان على مسافة نحو 30 كيلومترا غرب بورت فيلا ، أكبر مدن فانواتو وعاصمتها، وعلى عمق نحو 57 كيلومترا (35 ميلا).

