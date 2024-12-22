شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا.. توجيه 5 تهم بالقتل للمشتبه به في حادث الدهس بماغديبورغ والان نبدء بالتفاصيل

حادث ماغديبورغ

الدمام - شريف احمد - أعلنت الشرطة الألمانية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد أن السلطات الألمانية وجهت للمشتبه به في الهجوم الدموي على سوق عيد الميلاد في مدينة ماغديبورغ، والذي أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة 200 آخرين، تهما بالقتل في 5 حالات والشروع في القتل في العديد من الحالات والتسبب في إصابات بدنية خطيرة.وقالت الشرطة إن المشتبه به، الذي تم تحديده باسم طالب أ. وفقا لقوانين الخصوصية الألمانية، سيقبع في السجن على ذمة التحقيق بعد أن مثل أمام قاضي تحقيقات مساء أمس السبت.واندفع المشتبه به بسيارة وسط حشد في السوق الاحتفالي المزدحم مساء أول أمس الجمعة، وبحسب السلطات، فإن من بين القتلى طفل يبلغ من العمر تسع سنوات.ويقول المحققون إن المشتبه به تصرف بمفرده، حيث لا توجد حاليا أي مؤشرات على وجود مرتكب ثان للجريمة، بحسب معلوماتهم.ولا يزال الدافع وراء الجريمة غير واضح، لكن المدعين قالوا إن المشتبه به ربما كان مستاء من معاملة اللاجئين في ألمانيا.وبحسب معلومات وكالة الأنباء الألمانية، يعيش الرجل في ألمانيا منذ عام 2006 ويصف نفسه بأنه مسلم سابق، وتقدم بطلب لجوء في ألمانيا فبراير 2016، والذي تم البت فيه في يوليو من نفس العام.