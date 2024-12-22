شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن يدين حادثة الدهس بمدينة ماجديبورج الألمانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب اليمن عن إدانته الشديدة لحادث الدهس الذي وقع في مدينة ماجديبورج الألمانية، وأسفر عنها سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

وجددت وزارة الخارجية اليمنية - في بيان أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - تضامن اليمن مع حكومة وشعب ألمانيا في هذا الحادث، معربة عن خالص تعازيها ومواساتها لأسر الضحايا، ومتمنية الشفاء العاجل للمصابين.



وأكدت الوزارة موقف اليمن الثابت والرافض لكافة أشكال العنف والتطرف، مشددة على أهمية تكثيف الجهود لمكافحة هذه الآفة التي تهدد أمن وسلام الشعوب في العالم أجمع.