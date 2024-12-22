رئيس الوزراء الفرنسي الجديد يبدأ ولايته

ابوظبي - سيف اليزيد - يتسلم رئيس الوزراء الفرنسي الجديد فرانسوا بايرو مهمات منصبه بشعبية منخفضة وفق استطلاع للرأي نشر الأحد.وعيّن الرئيس إيمانويل ماكرون بايرو خلفاً لميشال بارنيي الذي أسقط النواب الحكومة التي كان يرأسها بعد ثلاثة أشهر فقط على توليه منصبه.



ووفق استطلاع للرأي نشر الأحد، قال 34% فقط من المستطلعة آراؤهم إنهم راضون أو راضون جدا عن رئيس الحكومة الوسطي الذي عيّن في 13 ديسمبر، وفق لاستطلاع لصحيفة "لوجورنال دو ديمانش" و"إيفوب" نشرته الجريدة نفسها.

وبايرو سادس رئيس حكومة منذ انتخاب ماكرون رئيسا عام 2017 والرابع في العام 2024، وهو يأمل في تشكيل حكومة في الأيام المقبلة.