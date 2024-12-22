شكرا لمتابعة خبر عن حكم التيمم في البرد مع وجود الماء .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد الأستاذ الدكتور سعد الخثلان أستاذ الشريعة الإسلامية أن حكم التيمم في البرد مع وجود الماء يعتمد على القدرة على تدفئة الماء.

وأوضح الخثلان أنه إذا كان بالإمكان تسخين الماء لا يجوز التيمم، أما في حالة وجود ماء ولكن الشخص غير قادر على تسخينه بسبب شدة البرودة، فإن التيمم لا يجوز في حالة الوضوء.

وأضاف الدكتور الخثلان أنه في حالة الغسل، إذا كان الجو شديد البرودة لدرجة تمنع من استخدام الماء بشكل آمن، فيمكن التيمم في هذه الحالة.