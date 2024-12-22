حصيلة 2024: "دانك" للتاريخ من يابوسيلي فوق ليبرون جيمس

الرياص - اسماء السيد - باريس : سلة "دانك" استعراضية وجها لوجه تخلد في التاريخ، وتفتح مجددا أبواب العالم الكبير.

يبدو اللاعب الفرنسي لكرة السلة غيرشون يابوسيلي "مقتنعا" بأن كرته الساحقة (دانك) فوق الأميركي ليبرون جيمس، أحد أفضل اللاعبين في تاريخ اللعبة، كان السبب في توقيعه بعد بضعة أشهر مع فيلادلفيا سفنتي سيكسرز في الدوري الأميركي للمحترفين (أن بي ايه)، بعد أن غادره من الباب الخلفي عام 2019.

لقد تركت هذه اللقطة بصمتها في الأذهان. يقول يابوسيلي "الجميع يتحدث عنها".

في 10 آب/أغسطس، في الدقيقة 18 من نهائي الألعاب الأولمبية بين الولايات المتحدة وفرنسا في بيرسي، انطلق يابوسيلي من خط الثلاث نقاط، متجاوزا ديفن بوكر، وواجه في طريقه إلى السلة ليبرون جيمس الذي حاول جر خصمه إلى خطأ هجومي.

أطلق الحكام صافرتهم معلنين خطأ على "الملك" (طول 2.06 م ووزن 113 كغ)، بينما زادت لقطة سقوطه على الأرض في بث عالمي من تأثير الحدث.

انفجر الجمهور الحاضر في بيرسي فرحا، بينما احتفل "الدب الراقص" (بطول 2.03 م ووزن 120 كغ) منتفخ الصدر وسط تهاني زملائه.