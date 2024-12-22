تراجع تاريخي لحزب العمال البريطاني الحاكم

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: كشف تحليل لاستطلاعات الرأي في بريطانيا عن تراجع كبير لحزب العمال الحاكم بزعامة السير كير ستارمر على الرغم من فوزه باغلبية ساحقة في الانتخابات قبل خمسة أشهر.

وحسب التحليل، فإن متوسط ​​حزب العمال الآن 26.6٪ فقط، غذ أن مكانته الحالية بعيدة كل البعد عن حصة 44٪ التي تمتعت بها في يناير.

وقال تقرير لقناة (سكاي نيوز) إن حزب العمال في طريقه إلى أسوأ نهاية له لهذا العام في استطلاعات الرأي منذ الحرب العالمية الثانية.

ووجد تحليل لما يقرب من 1000 استطلاع رأي على مدار 75 عامًا أن حزب العمال الآن متأخر بنسبة 1٪ عن أدنى مستوى له في نهاية العام في عام 2016، عندما كانت فترة جيريمي كوربين تعاني من نزاع معاداة السامية وتحديات القيادة.

وكانت الأعوام الأخرى الوحيدة التي تنافست مع مستواها المنخفض الحالي هي عام 1981، عندما قلب التحالف الجديد بين الحزب الديمقراطي الاجتماعي والليبرالي السياسة رأساً على عقب، وبعد عقد من السلطة في عام 2009، عندما كان الحزب يعاني من الركود وفضيحة النفقات.

لا يزال حزب العمال يتصدر استطلاعات الرأي، لكنه الآن يتقدم على المحافظين بنسبة 0.5% فقط - وهو أقل بكثير من تقدمه بنسبة 19% في يناير.

حزب المحافظين

وكشف التحليل أن حزب المحافظين بزعامة كان حزب كيمي بادينوك راكداً عملياً لبعض الوقت. فهو الآن يجلس على 26.1%، بالكاد 2% أعلى عندما استقالت رئيسة الوزراء السابقة ليز تروس.

ومن جهته، تأخر حزب الإصلاح في المملكة المتحدة بعدة نقاط عن الحزب الديمقراطي الليبرالي بنسبة 21%، مع 11.8% للديمقراطيين الليبراليين و7.7% للخضر.

وقد حسب التحليل الذي أجراه برنامج يقدمه السير تريفور فيليبس على قناة (سكاي نيوز) متوسطات باستخدام أول وآخر 10 استطلاعات رأي في كل عام (أو أول وآخر خمسة قبل عام 1997، عندما كانت الاستطلاعات أقل من 100٪). إن وضع حزب العمال الحالي بعيد كل البعد عن حصة 44٪ التي تمتع بها في يناير.

وجاء تراجع حزب العمال البريطاني بنسبة 17.6٪ منذ ذلك الحين هو أكبر انهيار في الدعم في عام تقويمي تم تسجيله على الإطلاق في استطلاعات الرأي على مستوى المملكة المتحدة. وم يحدث انخفاض أكبر بشكل مفاجئ إلا مرتين.

وكان الأول هو حزب بريكست الناشئ الذي أسسه نايجل فاراج في عام 2019، والذي ارتفع إلى المركز الأول في انتخابات البرلمان الأوروبي بعد أسابيع من الجمود في مجلس العموم بشأن المفاوضات.

في غضون ستة أشهر، استوعب المحافظون بقيادة بوريس جونسون دعمه إلى حد كبير.

الديموقراطيون الليبراليون

كان انهيار الديمقراطيين الليبراليين في عام 2010 أكبر من ذلك بكثير - حيث تبخرت موجة "كليغمانيا" خلال حملة الانتخابات في مايو بعد أسابيع من تحولها إلى الشريك الأصغر للحكومة الائتلافية غير الشعبية. لكن التاريخ يشير إلى أن كل شيء لم يُفقد بعد بالنسبة لحزب العمال.

عندما أنهوا العام بأقل من 30% في عامي 2009 و2016، انتعشوا بأكثر من 10% في العام التالي.

وتعافت زعيمة حزب المحافظين السابقة الراحلة الليدي مارغريت تاتشر من مستوى منخفض مماثل بلغ 27% في عام 1981 لتفوز بأغلبية 144 مقعدًا - على الرغم من أنها كانت مدعومة بحرب فوكلاند.

حزب الاصلاح

وأظهر التحليل أن الفائز الأكبر هذا العام هو حزب الإصلاح في المملكة المتحدة. حيث حقق رابع أكبر قفزة شهدتها سنة تقويمية في زمن السلم.

ولكن مع وجود انتخابات عامة لا تزال على بعد أربع سنوات، فإن التحدي الذي يواجهه حزب الاصلاح هو التمسك بهذا الزخم.

لم يتمكن أي حزب ثالث شهد مثل هذه الزيادة منذ الحرب من الحفاظ على دعمه لأكثر من عامين.