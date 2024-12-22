شكرا لقرائتكم خبر عن «صافولا» تعتزم شراء صكوك إضافية بـ81 مليون ريال وإلغاءها والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تعتزم شركة مجموعة صافولا شراء صكوك إضافية بقيمة 81 مليون ريال من الصكوك الصادرة بتاريخ 9 يوليو 20219، والمستحقة في 9 يوليو 2026.
ووفقا لبيان الشركة على موقع تداول السعودية، ستصبح نسبة الصكوك المستردة 94% من أصل الصكوك المصدرة بمجرد إكمال إعادة الشراء.
وتعتزم المجموعة إلغاء الصكوك المشتراة وفقا للشروط والأحكام الخاصة بالشروط.
وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول في 8 ديسمبر الحالي، عزمها شراء صكوك صادرة في 9 يوليو 2019 جزئيا.
وبلغت قيمة الصكوك المستردة 859 مليون ريال، من أصل مليار ريال، وهي تمثل 85.9% من إجمالي الصكوك والتي تمت عملية إلغاؤها حسب التاريخ المعلن في الإعلان المذكور.
وبحسب الشركة، يأتي ذلك استمراراً لجهود المجموعة التي تهدف إلى تحسين هيكل رأس المال وتخفيض الالتزامات المالية وتكاليف التمويل.
وأوضحت أن نسبة الاسترداد من الإصدار الكلي 8.1%.
وأفادت بأن العدد الإجمالي (للصكوك/ للسندات) المستردة 81 صكا.
وذكرت أن القيمة الاسمية للصك عند الاسترداد مليون ريال للصك الواحد.
ونوهت بأن قيمة الإصدار الإجمالية بعد الاسترداد 60 مليون ريال.
وأضافت أن تاريخ إيداع المبالغ في حسابات حاملي (الصكوك/ السندات) 1446-06-23 الموافق 2024-12-24.
ووفقا لبيان الشركة على موقع تداول السعودية، ستصبح نسبة الصكوك المستردة 94% من أصل الصكوك المصدرة بمجرد إكمال إعادة الشراء.
وتعتزم المجموعة إلغاء الصكوك المشتراة وفقا للشروط والأحكام الخاصة بالشروط.
وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول في 8 ديسمبر الحالي، عزمها شراء صكوك صادرة في 9 يوليو 2019 جزئيا.
وبلغت قيمة الصكوك المستردة 859 مليون ريال، من أصل مليار ريال، وهي تمثل 85.9% من إجمالي الصكوك والتي تمت عملية إلغاؤها حسب التاريخ المعلن في الإعلان المذكور.
وبحسب الشركة، يأتي ذلك استمراراً لجهود المجموعة التي تهدف إلى تحسين هيكل رأس المال وتخفيض الالتزامات المالية وتكاليف التمويل.
وأوضحت أن نسبة الاسترداد من الإصدار الكلي 8.1%.
وأفادت بأن العدد الإجمالي (للصكوك/ للسندات) المستردة 81 صكا.
وذكرت أن القيمة الاسمية للصك عند الاسترداد مليون ريال للصك الواحد.
ونوهت بأن قيمة الإصدار الإجمالية بعد الاسترداد 60 مليون ريال.
وأضافت أن تاريخ إيداع المبالغ في حسابات حاملي (الصكوك/ السندات) 1446-06-23 الموافق 2024-12-24.