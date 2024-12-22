شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الكاش باك لسبائك الذهب 2024 والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الشركات المنتجة للسبائك الذهب، آخر تطورات الكاش باك على أسعار السبائك الذهب اليوم السبت 21-12-2024، حيث حددت شركة BTC متوسط الكاش باك على جميع أوزان السبائك بحوالي 26 جنيها للجرام.

وخلال السطور التالية ننشر أسعار السبائك اليوم السبت، عقب افتتاح التداولات على الذهب في مصر، وكذلك بعد إضافة مصنعية السبائك الذهب.

تسجل أسعار السبائك الذهب في مصر، مستويات قريبة من مستهل تعاملات اليوم، وسجل سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام 10957 جنيها، وبلغ سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات سعر 21915 جنيها، وسعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات 43830 جنيها.

وفيما يتعلق مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 2.5 جرام بلغت 100 جنيه، ومصنعية ودمغة سبيكة وزنها 5 جرامات أصبحت 67 جنيهًا، ومصنعية ودمغة سبيكة وزنها 10 جرامات بلغت 66 جنيهًا.