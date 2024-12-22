شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب في مصر اليوم الأحد.. عيار 21 يسجل 3770 جنيها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصل سعر الذهب في مصر، الاستقرار خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بآخر مستويات سجلها المعدن النفيس. سعر الذهب في مصر سجل سعر الذهب في مصر، عيار 24، اليوم الأحد، 4308.5 جنيه للبيع، و4285.75 جنيه للشراء.

وبلغ سعر الذهب في مصر، عيار 22، اليوم الأحد، 3949.5 جنيه للبيع، و3928.5 جنيه للشراء. سعر جرام الذهب عيار 21 واستقر سعر الذهب في مصر، عيار 21، اليوم الأحد، 3770 جنيها للبيع، و3750 جنيها للشراء.

وبلغ سعر الذهب في مصر، عيار 18، اليوم الأحد، 3231.5 جنيه للبيع، و3214.25 جنيه للشراء.

وسجل سعر الذهب في مصر، عيار 14، اليوم الأحد، 2513.25 جنيه للبيع، و2500 جنيه للشراء. أسعار الذهب واستقر سعر الذهب في مصر، عيار 12، اليوم الأحد، 2154.25 جنيه للبيع، و2142.75 جنيه للشراء.

وسجل الجنيه الذهب اليوم الأحد في مصر، 30160 جنيها للبيع، و30 ألفا للشراء.