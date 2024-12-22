شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عادل يعود للظهور فى دورى المحترفين لأول مرة بعد أزمة التسريب الصوتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة، تعيين الحكم محمد عادل لإدارة مباراة دجلة ومنتخب السويس غدا بدورى المحترفين، وهو الظهور الأول لمحمد عادل فى الملاعب بعد أزمة التسريب الصوتى فى مباراة الزمالك والبنك الأهلى بالجولة الأولى بالدورى الممتاز.

وأكد محمد عادل، حكم مباراة الزمالك والبنك الأهلي، في الجولة الأولى ببطولة الدوري، أن التسجيل الصوتي المسرب له والخاص بحديثه مع غرفة الفار فى اللقاء مزور ومفبرك، وقال الحكم محمد عادل خلال تصريحات تليفزيونية: "التسريب مفبرك وتقدمت ببلاغ لمباحث تكنولوجيا المعلومات".

وأدار لقاء الزمالك والبنك الأهلي تحكيميا، محمد عادل حكم ساحة وعاونه الثنائي هاني عبد الفتاح وخالد حسين وحكما رابعا محمد العتباني، بالإضافة إلى كل من محمد سلامة وأسامة محمد على الفار.

وكان إبراهيم نور الدين المدير الفني للجنة الحكام، قد كشف أنه لا إعادة لمباراة الزمالك والبنك الأهلي، كما يتردد، وأن هذا الأمر لا أساس له من الصحة.

وأضاف نور الدين، في تصريحات صحفية، أن الخطأ الفني لا يترتب عليه إعادة مباراة، وأن إعادة المباراة تكون في حالة واحدة فقط، وهي أن يقوم الحكم بكتابة ذلك في تقريره بأن هناك خطأ صدر منه في المباراة، وهو ما لم يحدث وبالتالي لا إعادة للمباراة.