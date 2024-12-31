شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم الإثنين 30 / 12 / 2024 فى دورى NILE والان مع تفاصيل الخبر

أقيمت اليوم الإثنين 4 مباريات ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز؛ الأولى جمعت الأهلي وإنبي، والثانية جمعت الجونة وبيراميدز، والثالثة جمعت فاركو وسموحة والرابعة جمعت زد وبتروجت.

وجاءت نتائج مباريات اليوم كالتالي:

الأهلي يسقط فى فخ التعادل السلبي مع إنبى ويفقد نقطتين فى صراع صدارة الدوري

تعادل فريق الأهلي مع إنبي بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما اليوم، الإثنين، باستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليفقد نقطتين فى صراع المنافسة على اعتلاء صدارة الدوري المصري.

بهذا التعادل ارتفع رصيد الأهلي إلى 12 نقطة في المركز الثالث خلف الزمالك المتصدر، وبيراميدز الوصيف، فيما وصل إنبي للنقطة السادسة فى المركز الـ15 بجدول مسابقة الدوري.

دودو الجباس يخطف 3 نقاط لـ بيراميدز من الجونة بهدف +90

حقق فريق بيراميدز فوزًا صعبًا على الجونة بنتيجة 1 - 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الاثنين، باستاد خالد بشارة في إطار الجولة السابعة من بطولة الدوري.

وشهدت الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الذائع تسجيل دودو الجباس هدف بيراميدز، إلا أن الحكم محمد الصباحى ألغى الهدف بعد الرجوع لتقنية الفار بسبب تسلل فيستون ماييلى وتداخل فى اللعبة، ثم سجل هدف الفوز لفريقه بتسديدة مميزة من خارج منطقة الجزاء فى اللحظات الأخيرة من الوقت بدل الضائع.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد بيراميدز للنقطة 14 فى المركز الثاني خلف الزمالك، بفارق الأهداف، بعدما خاض 7 مباريات، حيث فاز في 4 لقاءات وتعادل فى 2 وخسر لقاءً وحيداً، وسجل لاعبو بيراميدز 10 أهداف واستقبلت شباكهم 5.

زد يخطف تعادلا قاتلا مع بتروجت فى دورى nile

حسم التعادل الإيجابى مباراة زد وبتروجت بهدف لمثله، فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم الاثنين، على استاد القاهرة الدولى، فى إطار منافسات الجولة السابعة من دورى nile.

بهذه النتيجة، رفع فريق زد رصيده إلى 10 نقاط فى المركز السادس بعدما خاض 7 مباريات، حيث فاز في مباراتين، وتعادل في 4 مباريات وخسر لقاء واحد، وسجل لاعبو زد 5 أهداف واستقبلت شباكهم 3 أهداف، بينما رفع بتروجت رصيده إلى 9 نقاط بعدما خاض 7 مباريات في الدوري، حيث فاز في مباراتين وتعادل في 3 مواجهات وخسر مباراتين أيضاً، وسجل لاعبو بتروجت 6 أهداف واسقبلت شباكهم 6 أخرى.

فاركو يقلب الطاولة على سموحة ويصل للنقطة العاشرة فى الدورى

حقق فريق فاركو فوزا مثيرا على سموحة، بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم، الإثنين، على استاد المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

تقدم سموحة بالهدف في الدقيقة 20 من زمن اللقاء، بعد تمريرة من محمود صابر إلى دوكو دودو الذي سدد كرة من داخل منطقة الجزاء لتسكن الشباك، وفي الدقيقة 55 أدرك فاركو التعادل عن طريق تصويبة قوية من علامة الجزاء سجلها عمرو ناصر على يمين حارس المرمى، وسجل الفريق البرتقالي هدف الفوز في الدقيقة 81 من تصويبة من خارج منطقة الجزاء لصالح فاركو عن طريق زهير المترجي لترتطم بالدفاع لترتد إلى اللاعب المغربي ليسدد كرة يسارية داخل الشباك.

بهذه النتيجة، حصد فاركو 10 نقاط خلال مشوار الدوري، بعدما خاض 7 مباريات، حيث فاز في 3 مواجهات وتعادل في واحدة، وخسر 3 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو فاركو 9 أهداف واستقبلت شباكه 11 أخرى، فيما تجمد رصيد سموحة 5 نقاط فقط في واحدة من البدايات المتعثرة للفريق السكندري بالدوري، حيث خاض 6 مباريات، فاز في مباراة وتعادل في اثنتين وخسر ثلاثة، وسجل لاعبو سموحة 6 أهداف واستقبلت شباكه 9 أخرى.