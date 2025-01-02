شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف الشريف ومنى الشاذلى فى زفاف مي فاروق ومحمد العمروسي (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل عدد من الفنانين والشخصيات العامة لحفل زفاف الفنان محمد العمروسي والمطربة مي فاروق داخل أحد الفنادق الكبرى المطلة على النيل، حيث حضر يوسف الشريف، أحمد الشامي، مني الشاذلي، اللاعب أحمد فتحي، الموزع توما، الفنانة منال سلامة، هبة عبد الحكيم، وعد البحري، والفنانة وعد السعودية، ريهام عبد الحكيم، المطربة سوما، محمد رضوان وزوجته، ميرهان حسين، دنيا المصرى، حمزة العيلي، محمد رضوان.

واحتفل الفنان محمد العمروسي والمطربة مي فاروق داخل أحد الفنادق الكبري المطلة على النيل، وسط حضور أسرة العروسين والأصدقاء المقربين، وحضر كل من أنوشكا وسهير شلبي وإيهاب فهمي وزوجته يسرا وجيه والمنتج محسن جابر ومحمود حجازي وأيمن عزب، المخرج خالد جلال والمخرجة بتول عرفة والملحن مدين، وللفنان مصطفى أبو سريع، وعدد من الإعلاميات منهن أسماء قنديل وشيماء السباعي والإعلامية بوسى شلبى.

واحتفلت مى فاروق ومحمد العمروسى بخطبتهما في شهر يناير من عام 2024، وذلك خلال حفل بسيط، حضره الأصدقاء والمقربون، أبرزهم المخرجة بتول عرفة وأميرة مكاوى ابنة الراحل سيد مكاوى وعدد من المقربين، وقامت مي فاروق بنشر عدة مقاطع فيديو من تجهيزات الحفل، بينما نشر العريس مقطع فيديو للحظة ارتداء خاتم الخطوبة.

وكان محمد العمروسى تحدث فى بودكاست "ع الرايق"، عن بداية قصة حبه لمى فاروق، حيث قال: "اتقابلنا بالصدفة، لما كنت معزوم على فرح حد من صحابى وقابلتها هناك، وكانت حالتى النفسية وحشة، أنا مش عارف إيه اللى خلانى اتجرأ وأكلمها، هى شدتنى جدًا، وكنت متردد لأنى كنت خايف من إنها تكسفنى لو كلمتها".

وأضافت مي فاروق التى كانت هى أيضاً ضيفة بودكاست "ع الرايق": "كانت أول مرة أقابله شخصيًا، وكنا نعرف بعض كفنانين بس، لكن فكرة إننا قاعدين نبص على بعض كانت جديدة، الجو كان حر وجابلي مروحة اهوي بيها، المروحة كان فيها السر، وعملت شغل جامد".