عدوان: لن نقبل بأي رئيس جمهورية لا يمتلك موقفا حاسما من عودة الدولة وبسط سلطتها على كامل تراب الوطن

اشار نائب رئيس حزب القوات اللبنانية النائب جورج عدوان ما حدث هو زلزال في المنطقة ابتداء من لبنان مرورا بسوريا وصولا إلى اليمن وإيران، وما حدث عنوانه "وقف المد الإيراني في المنطقة"، والأفرقاء من الممانعة لم يستوعبوا ما حصل "والزمن واقف عندن"، ويتصرّفون وكأن الأحداث الأخيرة لم تحصل ما سيؤخّر قيام الدولة في لبنان.

ولفت عدوان في حديث الى قناة "MTV"، الى انه لم نكن مراهنين على هذه الأحداث التي وقعت لكن كنا مدركين أن الوضع غير الطبيعي لا يمكن أن يستمر، وعندما يتحدث الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم عن قدرات المقاومة فهذا يعني أنهم لم يستوعبوا ما حصل.

واعتبر بانه تبدأ المراجعة عبر معركة الرئاسة، ولن نقبل بأي رئيس جمهورية لا يمتلك موقفا حاسما من عودة الدولة وبسط سلطتها على كامل تراب الوطن وضبط الحدود وضبط كل السلاح غير الشرعي، وتابع: "يا دولة الرئيس نبيه بري، الظروف الداخلية والإقليمية جعلتك المدافع الأول عن حزب الله خلال السنوات العشرين الأخيرة، لكن مثلما كنت المدافع عنه وأمنت الغطاء له في كثير من المراحل، إقنعه بأن الوضع الأن يحتاج مسارات جديدة، فليدخلوا إلى الدولة ويعملوا في السياسية ويسلموا السلاح".