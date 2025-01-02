بطولة إنكلترا: أرتيتا يكشف عن إصابة لاعبي أرسنال بفيروس قبل الفوز على برنتفورد

الرياص - اسماء السيد - لندن : كشف المدرب الإسباني لنادي أرسنال ثاني الدوري الإنكليزي لكرة القدم ميكل أرتيتا الأربعاء أن استعدادات فريقه لمواجهة برنتفورد (3 1) في المرحلة التاسعة عشرة تعطلت بسبب فيروس أصيب به العديد من اللاعبين.

وأصيب العديد من نجوم أرسنال بالمرض عشية مواجهة برنتفورد في ختام المرحلة التاسعة عشرة. واستبعد المهاجم الألماني كاي هافيرتس بسبب العدوى، بينما جلس لاعب الوسط الدولي ديكلان رايس على دكة البدلاء قبل أن يدخل في الشوط الثاني.

وعانى القائد وصانع الألعاب الدولي النروجي مارتن أوديغارد من الفيروس قبل انطلاق المباراة وعلى الرغم من أنه تمكن من بدئها، ارتكب خطأ بتمريرة قطعها الدنماركي ميكل دامسغارد في منتصف الملعب ومرر الكرة الى الكاميروني براين مبويمو الذي افتتح منها التسجيل.

لكن المدفعجية ردوا بثلاثية تناوب على تسجيلها البرازيلي غابريال جيزوس والإسباني ميكل ميرينو والبرازيلي الآخر غابريال مارتينيلي.

وقال أرتيتا عقب المباراة "لقد أثر ذلك على اللاعبين داخل الملعب وخارجه".

واضاف "ليس هناك شيئا خطيرًا، لكنه لم يكن الوضع المثالي. فيما يتعلق بالأعراض، كان الأمر واضحًا مع كاي. لم يكن يشعر بأنه على ما يرام على الإطلاق. كانت لديه أعراض واضحة جدًا لذا استبعد عن المباراة، وعاد إلى لندن".

وتابع "تحدث هذه الأشياء. في هذه الفترة، هناك دائمًا أشياء تُلقى عليك، عدوى، فيروسات، لذلك أحاول تأخير التشكيلة قدر الإمكان لأنك قد تستيقظ في الصباح ولسوء الحظ تحصل على مفاجأة مثل هذه".