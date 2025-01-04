شكرا لقرائتكم خبر عن 11 من عائلة واحدة.. استشهاد 19 فلسطينيًا في قصف إسرائيلي بغزة والان نبدء بالتفاصيل

مجزرة حي الشجاعية

الدمام - شريف احمد - استشهد ثمانية فلسطينيين وأصيب وفقد عدد آخر، في قصف الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم، استهدف مخيم البريج ومدينة غزة.وأكدت مصادر طبية فلسطينية، استشهاد ثلاثة فلسطينيين وإصابة عدد آخر بجروح مختلفة، في غارة إسرائيلية استهدفت مدرسة تؤوي مئات النازحين في مخيم البريج وسط قطاع غزة.كما استشهد خمسة فلسطينيين وفقد 10 آخرون في قصف إسرائيلي على مربع سكني غرب مدينة غزة، ليرتفع بذلك عدد الشهداء في القصف المستمر على القطاع منذ فجر اليوم إلى نحو 50 شهيدًا وعشرات الجرحى والمفقودين، بينهم أطفال ونساء.في نفس السياق، استشهد 11 فلسطينيًا وأصيب العشرات بجروح مختلفة، في قصف إسرائيلي اليوم، على منزل بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.وأفادت المصادر الطبية، باستشهاد 11 فلسطينيًا من عائلة واحدة بينهم سبعة أطفال في مجزرة مروعة ارتكبتها قوات الاحتلال بقصفها منزلًا في حي الشجاعية.ولفتت وزارة الصحة الفلسطينية إلى ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ مطلع أكتوبر 2023 إلى 45,717 شهيدًا و108,856 جريحًا.