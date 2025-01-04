شكرا لقرائتكم خبر عن خيتافى الأسبانى يجدد طلب التعاقد مع إبراهيم عادل وبيراميدز يترقب العرض المادي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل نادى خيتافى الأسبانى خطاب اهتمام بالتعاقد مع إبراهيم عادل نجم فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وذلك بعدما تم رفض العرض الذى قدم في الميركاتو الصيفى الماضى.

وقام مسئولي نادى خيتافى بإرسال خطاب اهتمام بالتعاقد مع إبراهيم عادل مجددًا، وينتظر مسئولي نادى بيراميدز وصول العرض المادي من النادى الأسبانى لحسم موقف اللاعب من خوض تجربة الاحتراف الخارجي.

وجدد إبراهيم عادل، نجم نادى بيراميدز والمنتخب الوطنى الأول وقائد المنتخب الأولمبى، رغبته فى خوض تجربة الاحتراف الخارجى خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وأكد اللاعب أن رغبته الأولى هى الاحتراف.

وأخطر إبراهيم عادل مسئولى بيراميدز برغبته فى خوض تجربة الاحتراف، موضحًا أنه من المنتظر أن يجدد نادى خيتافى الإسبانى طلبه فى الحصول على خدماته فى الميركاتو الشتوى.

وطالب إبراهيم عادل من نادى بيراميدز تسهيل إجراءات احترافه الخارجى من أجل تحقيق حلمه، خاصة أن إدارة الفريق السماوى سبق ورفضت عرض خيتافى الإسبانى بسبب ضعف المقابل المادى.

وكان مصدر فى نادى بيراميدز أكد أن الإدارة وافقت على مبدأ التفاوض مع نادى خيتافى فى الانتقالات الصيفية الماضية، وتقدم النادى الإسبانى بعرض مالى لا يليق بلاعب بحجم إبراهيم عادل وما قدمه مع منتخب مصر فى أولمبياد باريس، ولم يتخط المبلغ المعروض 350 ألف دولار لاستعارة اللاعب لمدة موسم، مع شرائه بنهاية مدة الإعارة مقابل مليونين ونصف المليون دولار، ورغم أن المبلغ المعروض لا يليق تماما، إلا أن نادى بيراميدز تفاوض مع الفريق الإسبانى وكانت لديه مرونة كبيرة فى الصفقة.

المصدر شدد على أن إدارة بيراميدز قررت إيقاف التفاوض بعد تراجع نادى خيتافى عن كثير من الأمور التى تم الاتفاق عليها فى وقت سابق، وهى المتعلقة ببند شراء اللاعب نهائيا حال خوضه عددا محددا من المباريات بقميص خيتافى ليتم تحويل الإعارة مباشرة إلى بيع نهائى، ليفاجأ نادى بيراميدز بأن مسئولى خيتافى قرروا إلغاء البند من تلقاء أنفسهم دون التشاور مع النادى، وهو ما اعتبره بيراميدز إهانة للاعب نفسه ولا يليق به.

المصدر قال إن الأمر وصل إلى عرض نادى بيراميدز على النادى الإسبانى شراء إبراهيم عادل مباشرة دون الخروج على سبيل الإعارة مقابل المبلغ المحدد بقيمة مليونين ونصف المليون دولار، وهو ما رفضه النادى الإسبانى تماما وتمسك بالإعارة دون وجود بند الشراء، وهو ما رفضه بيراميدز ليتم إيقاف الصفقة.

واختتم المصدر تصريحاته بأن قرار نادى بيراميدز فى شأن إبراهيم عادل جاء حفاظا على اللاعب نفسه بسبب التخوفات مما يتحدث عنه الإعلام الإسبانى حول مشاكل مالية كبيرة تحيط بنادى خيتافى، ما يجعل فرص استقرار إبراهيم عادل فى صفوف النادى الإسبانى محفوفا بالمخاطر.