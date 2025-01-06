شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر خريطة منافذ بيع السلع الغذائية لوزارة الزراعة والان مع تفاصيل الخبر

تطلق وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى منافذ متحركة للميادين محملة بالسلع والمنتجات الغذائية التى يحتاجها البيت المصرى وبأسعار مناسبة، بالإضافة إلى المنافذ الثابتة، للمساهمة وذلك ضمن خطة الدولة فى خفض الأسعار ومحاربة الغلاء.

وفى التقرير التالى نتعرف على خريطة عناوين منافذ وزارة الزراعة:

وفى التقرير التالى نتعرف على عناوين منافذ وزارة الزراعة

1- 16 منفذا في الدقى بشارع نادى الصيد.

2- 9 منافذ لشباب الخريجين بشارع نادى الصيد.

3- 6 منافذ بشار الهرم – المطبعة.

4- منفذ فى وحدة تقطيع – مزرعة كفر غطاطى.

5- منفذ مبنى جهاز التعبئة والإحصاء – شبرا.

6- منفذ بمبنى وزارة العدل بميدان لاظوغلي.

7- 2 منفذ بسوق العبور في محل فاكهة (278) بداخل السوق.

8- 9 منافذ ب ـ 6 أكتوبر في ابني بيتك المنطقة الثانية - ابني بيتك المنطقة (14) محلا رقم (6) - المنطقة الثالثة سوق ابني بيتك.

10- 3 منافذ في 6 أكتوبر الحي المتميز بمنطقة 6 أكتوبر.

11- 3 منافذ في سوق الجملة فاكهة وخضار رقم (246) سوق 6 أكتوبر.

12- منفذ في كورنيش النيل مستشفي السلام – المعادي.

13- 3 منافذ في التبين.

14- 3 منافذ في 15 مايو.

15- 7 منافذ في ابو رديس-أبو زنيمة- سانت كاترين - دهب - الطور- نويبع - طابا بجنوب سيناء.

16- منفذ في القناطر الخيرية بالقليوبية.

17- منفذ في العامرية -المتراس – الجمرك – الإسكندرية.

18- منفذ سخا - مزرعة سخا- كفر الشيخ.