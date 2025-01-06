يديعوت أحرونوت: ساعر عقد اجتماعا لفريق وزاري لمناقشة حماية اليهود والإسرائيليين في الخارج

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر عقد اجتماعا لفريق وزاري لمناقشة حماية اليهود والإسرائيليين في الخارج. ولفتت الصحيفة، الى ان "ساعر أمر بوضع إجراءات فورية لمعالجة حالات مشابهة لتهريب جندي من البرازيل".

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