المعارضة الفنزويلية تدعو للتظاهر قبل تنصيب مادورو رئيسا

دعت المعارضة الفنزويلية إلى التظاهر في التاسع من كانون الثاني، قبل يوم من بدء الرئيس نيكولاس مادورو ولايته الرئاسية الثالثة عقب فوزه في الانتخابات.
ونشرت المعارضة البارزة ماريا كورينا ماتشادو مقطع فيديو أكدت فيه انه "سيُسجل هذا اليوم في التاريخ على أنه اليوم الذي قالت فيه فنزويلا كفى".
أضافت "الحرية لا يمكن توسلها يجب انتزاعها، يجب الفوز بها".
وتدعي ماتشادو أن مادورو تعرض لهزيمة في انتخابات 28 تموز أمام مرشحها إدموندو غونزاليس أوروتيا الذي اعترفت به الولايات المتحدة وإيطاليا والعديد من دول أميركا اللاتينية رئيسا منتخبا.
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