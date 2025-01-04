الامارات | كأس الخليج «بحريني» بمذاق «الحلوى العمانية»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز المنتخب البحريني بلقب بطولة «خليجي 26» للمرة الثانية في تاريخه بعد تغلبه اليوم السبت، على نظيره العماني 2-1، في المباراة النهائية على استاد جابر الأحمد الدولي في الكويت.

وانتظر الأحمر البحريني 21 عاماً ليتغلب على نظيره العماني الذي لم يعرف طعم الفوز عليه في ثماني مباريات متتالية في بطولات كأس الخليج وتحديداً منذ النسخة الـ17.

وكان المنتخب العماني البادئ بالتسجيل بواسطة لاعبه عبدالرحمن المشيفري «17»، وهو الهدف الذي انتهى عليه الشوط الأول.

وتمكن منتخب البحرين من قلب النتيجة في الحصة الثانية بعدما تمكن جاسم مرهون من إدراك التعادل من ضربة جزاء «78»، قبل أن يضيف هدف الفوز من نيران صديقة سجله قائد المنتخب العماني محمد المسلمي، بالخطأ في مرماه «80».

وفي التفاصيل، جاءت المباراة حماسية ومثيرة، إذ دانت الأفضلية في البداية لمصلحة المنتخب البحريني، الذي اندفع للهجوم منذ الدقيقة الأولى، وسنحت له فرصة ذهبية للتقدم حينما وزع محمد الرميحي كرة عرضية تخطت المدافعين والحارس فايز الرشيدي لتصل إلى مهدي الحميدان وسدد فيما المرمى مفتوحا على مصراعيه لكنه لعب الكرة بغرابة شديدة خارج الملعب.

وسنحت فرصة أخرى للمنتخب البحريني من تسديدة صاروخية من خارج الصندوق أطلقها محمد مرهون، وحولها فايز الرشيدي إلى ضربة ركنية.

وجاءت النتيجة على عكس اتجاه اللعب، إذ تمكن المنتخب العماني من إحراز هدف السبق، عندما ارتقى عبدالرحمن المشيفري إلى ركنية علي البوسعيدي، وأودعها برأسه على يسار الحارس البحريني.

وعرف الأحمر العُماني كيف يُسير اللقاء بعد هذا الهدف فاعتمد على التحولات والتي شكلت خطورة على مرمى البحرين، إذ ضاعت على عبدالرحمن المشيفري فرصة إضافة هدف بعد كرة عرضية من البوسعيدي، لترتد من الحارس والقائم إلى ركنية لم تُستغل بعد ذلك.

وظل الضغط البحريني متواصلا إلى أن تحصل على ضربة جزاء، احتسبها حكم اللقاء عبدالرحمن الجاسم، بعد تعرض جاسم مرهون للعرقلة من جميل اليحمدي، انبرى إليها «مرهون» ونفذها على يمين الحارس.

وواصل البحرين اندفاعه، وتمكن من قلب النتيجة على منتخب عمان بفضل جاسم مرهون الذي توغل من جهة اليسار، ووزع كرة عرضية ارتطمت بقدم المدافع محمد المسلمي وغيرت اتجاهها لتستقر في الشباك.