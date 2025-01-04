شكرا لقرائتكم خبر عن تستمر 6 أيام.. جنازة رسمية لجيمي كارتر تبدأ في جورجيا والان نبدء بالتفاصيل

مراسم دفن جيمي كارتر

وفاة جيمي كارتر

الدمام - شريف احمد - بدأت مراسم وداع الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، العلنية التي تستمر ستة أيام، اليوم السبت في جنوب جورجيا.وانطلقت قافلة تحمل نعش كارتر المغطى بالعلم الأمريكي من مركز فويب سامتر الطبي في مدينة أميريكوس.وحمل نعشه عناصر سابقة من جهاز الخدمة السرية، الذين كانوا قد تولوا حماية الرئيس الأسبق، وساروا بجانب سيارة نقل الجثمان في أثناء مغادرتها للمجمع الطبي.وترافق عائلة كارتر، بما في ذلك أبنائه الأربعة والعديد من أحفاده وأبناء أحفاده، كبير عائلتهم في موكب سينقل جثمانه عبر مسقط رأسه الذى كان محببًا إلى قلبه بلينز، مرورًا بمنزل طفولته، في طريقه إلى أتلانتا.وتوفي كارتر في منزله بمدينة بلينز في 29 ديسمبر عن عمر يناهز 100 عام.واصطفت العائلات على طول مسار الموكب في وسط مدينة بلينز، بالقرب من محطة القطار التاريخية حيث أدار كارتر حملته الرئاسية.وحمل البعض باقات من الزهور، بينما ارتدى آخرون دبابيس تذكارية تحمل صورة كارتر.