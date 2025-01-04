شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الطيران الروسية تعلن استئناف العمليات في مطار سانت بطرسبرج والان نبدء بالتفاصيل

الطيران الروسي

أنظمة الدفاع الإلكترونية

الدمام - شريف احمد - أعلنت هيئة الطيران الروسية (روسافياتسيا)، استئناف العمليات في مطار مدينة سانت بطرسبرج الروسية مساء اليوم السبت بعد تعليقها مؤقتا لأسباب تتعلق بالسلامة.وفي الصباح، كانت أعلنت هيئة الطيران الروسية، أنه لن يسمح بالإقلاع أو الهبوط في الوقت الحالي.وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن 16 مسيرة أوكرانية دمرت خلال الليل فوق مناطق بريانسك وسمولينسك وبيلجورود وبسكوف ولينينجراد وهي المنطقة المحيطة بسانت بطرسبرج.وتفرض روسيا قيودا في مطاراتها على صلة بالهجمات التي تشنها الطائرات الأوكرانية المسيرة.وبسبب نشر قوات الدفاع الروسية، لا تكون عمليات الإقلاع والهبوط ممكنة أحيانا.وبحسب سلاح الجو الأوكراني، صدت أوكرانيا 81 هجومًا بطائرات مسيرة شنته روسيا خلال الليل.ومن بين هذه المسيرات، أسقطت 34، في حين فقد موقع 47 مسيرة، ويرجع ذلك غالبا لاستخدام أنظمة الدفاع الإلكترونية.وألحقت المسيرات التي أُسقطت، أضرارا بالمنازل الخاصة في منطقتي شيرنيهيف وسومي.